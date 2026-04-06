Claudio Poggi se reunió con Diego Santilli en Casa Rosada y avanzan gestiones por la Ruta Nacional 7

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, mantuvo este lunes una reunión en la Casa Rosada con el ministro del Interior, Diego Santilli, en el marco de la agenda de trabajo que el Gobierno nacional desarrolla con las provincias.

Durante el encuentro, ambas autoridades abordaron distintos temas vinculados a la relación institucional entre la Nación y la Provincia de San Luis, con foco en obras y gestión de infraestructura.

Uno de los puntos centrales de la reunión fue la situación de la Ruta Nacional N°7, una vía estratégica para la conectividad y el desarrollo productivo de la región. En ese sentido, Poggi señaló que analizaron la posibilidad de prorrogar la concesión de la traza, lo que permitiría a la provincia administrar recursos para su mejora y mantenimiento.

“Analizamos juntos la posibilidad de prorrogarle a la Provincia la concesión sobre la ruta nacional N°7, lo cual nos permitiría gestionar los recursos necesarios para su puesta en valor”, expresó el mandatario provincial tras el encuentro.

La Ruta Nacional 7 es uno de los principales corredores bioceánicos del país y atraviesa San Luis, conectando centros productivos clave. Su estado y mantenimiento resultan fundamentales para el transporte de cargas, la seguridad vial y el desarrollo económico regional.

La reunión se enmarca en una serie de encuentros que el Gobierno nacional mantiene con distintas provincias para coordinar políticas públicas y avanzar en obras prioritarias.