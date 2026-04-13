Clima en San Luis: semana otoñal con mañanas frescas, tardes templadas y posibles lloviznas

La semana comenzó en la provincia de San Luis con condiciones típicamente otoñales: mañanas frescas, tardes templadas y presencia de nubosidad variable. Según la Red de Estaciones Meteorológicas, el panorama se mantendrá con pocas variaciones en los próximos días, aunque no se descartan lloviznas aisladas, neblinas matinales y ráfagas de viento en algunas zonas.

Durante el lunes 13, se espera una jornada de buen tiempo, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 12 y 26 grados. Además, podrían registrarse neblinas en el centro y noreste provincial durante las primeras horas del día. Hacia el mediodía, se anticipan ráfagas de viento en el noroeste.

Para el martes, las condiciones serán similares, con incremento de la temperatura por la tarde y cielo parcialmente nublado. La Red de Estaciones Meteorológicas prevé lloviznas aisladas en el centro y norte provincial, con valores térmicos cercanos a los del día anterior. El viento comenzará soplando desde el noreste y rotará hacia el sureste.

El miércoles continuará la estabilidad, con pocos cambios en las temperaturas y cielo parcialmente nublado. Se mantienen las probabilidades de lluvias y lloviznas en el norte provincial, acompañadas por viento del sector sureste.

En tanto, el jueves se perfila con un leve cambio: descenso de las temperaturas mínimas y aumento de las máximas, con registros que irán aproximadamente de los 11 a los 28 grados, manteniendo el patrón otoñal característico de la región.

Este comportamiento climático responde a un período de estabilidad atmosférica moderada, habitual en esta época del año en la provincia, donde predominan los días templados con variaciones leves y fenómenos locales como neblinas o lloviznas.