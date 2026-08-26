Clima en Villa Mercedes: cómo seguirá la semana y cuándo podría llegar la “Tormenta de Santa Rosa”

La semana tendrá temperaturas agradables en Villa Mercedes, con una máxima de entre 24 y 25 grados el miércoles, jornada que también se destacará por el viento. Desde el jueves se espera un cambio de condiciones, con mayor nubosidad, descenso térmico y bajas probabilidades de precipitaciones.

La semana comenzó con una mejora de las condiciones meteorológicas en Villa Mercedes después de un fin de semana marcado por temperaturas más bajas. El panorama anticipa jornadas agradables, aunque con cambios hacia la segunda mitad de la semana.

Según explicó el meteorólogo Guillermo Concha de la Red de Estaciones Meteorológicas, durante este lunes y martes se mantendrán temperaturas en ascenso y presencia de nubosidad variable.

El miércoles será la jornada más cálida de la semana, con una temperatura máxima que podría ubicarse entre 24 y 25 grados.

Pero el ascenso térmico llegará acompañado de viento. Para esa jornada se prevén ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, principalmente durante la tarde y la noche.

Cambio de tiempo desde el jueves

A partir del jueves, el escenario comenzará a modificarse. Se espera mayor nubosidad y un descenso de las temperaturas, aunque no sería un cambio brusco.

Las máximas se ubicarían alrededor de los 18 y 19 grados, mientras que las mañanas volverían a sentirse más frías.

Además, desde el jueves y durante el resto de la semana existen bajas probabilidades de precipitaciones. El especialista aclaró que los modelos meteorológicos se actualizan al menos dos veces por día, por lo que la posibilidad de lluvias podría aumentar o disminuir en las próximas actualizaciones.

Para el sábado se anticipa una jornada agradable, aunque todavía con chances de precipitaciones. El domingo, en tanto, las temperaturas volverían a descender levemente.

De acuerdo con las proyecciones actuales, desde el lunes de la próxima semana las probabilidades de lluvia tenderían a disminuir.

¿Puede llegar la famosa “Tormenta de Santa Rosa”?

El cambio de condiciones hacia el final de agosto también vuelve a poner en escena un fenómeno conocido popularmente como la Tormenta de Santa Rosa.

Guillermo explicó que, desde el punto de vista meteorológico, durante esta época del año comienzan a adquirir mayor relevancia las corrientes de viento del norte, que transportan masas de aire más cálidas y húmedas.

Ese ingreso de humedad y calor puede contribuir a generar inestabilidad atmosférica, nubosidad y, eventualmente, precipitaciones.

La expresión “inestabilidad” no significa necesariamente que vaya a llover. En meteorología también se utiliza para describir una atmósfera con mayor presencia de nubosidad y condiciones favorables para que puedan desarrollarse precipitaciones.

La tradición ubica la denominada Tormenta de Santa Rosa alrededor del 30 de agosto, fecha asociada a Santa Rosa de Lima, aunque el fenómeno puede producirse varios días antes o después e incluso no presentarse.

Por eso, su aparición no responde a una fecha exacta sino a determinadas condiciones atmosféricas que suelen darse durante esta época del año.

Un fenómeno relacionado con el cambio de estación

El especialista también explicó que el período marca una transición en el comportamiento de las masas de aire. Las corrientes provenientes del norte comienzan a ganar protagonismo frente a las del sur y favorecen el ingreso de aire más cálido y húmedo.

Este escenario puede incrementar la frecuencia de situaciones de inestabilidad y precipitaciones a medida que avanza la transición hacia la primavera.

En ese contexto, las condiciones previstas para Villa Mercedes durante los próximos días podrían coincidir con parte de ese patrón, aunque por el momento las probabilidades de lluvia son bajas y deberán seguirse las próximas actualizaciones meteorológicas.