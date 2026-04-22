Clima en Villa Mercedes: miércoles estable y jueves con leve ascenso de temperatura

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) informó el pronóstico del tiempo para la provincia de San Luis, anticipando dos jornadas con condiciones mayormente estables y temperaturas en ascenso.

Para este miércoles 23 de abril, se espera una jornada de buen tiempo en general. El cielo se presentará parcialmente nublado en la mitad norte provincial, con momentos de mayor cobertura, aunque no se descarta una muy baja probabilidad de lluvias aisladas en el noreste. En el resto del territorio, las condiciones serán más estables, con cielo mayormente despejado.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas promediarán los 7°C, mientras que las máximas alcanzarán los 20°C. El viento será leve, entre 12 y 19 km/h, con direcciones variables a lo largo del día.

Para el jueves 24 de abril, el organismo prevé una continuidad del buen tiempo, con un leve ascenso térmico. El cielo estará parcialmente nublado en el norte, mientras que en el resto de la provincia predominará el cielo mayormente despejado, con algunos intervalos nubosos durante la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre 8°C de mínima y 22°C de máxima, en promedio. El viento será del sector noreste, con intensidad entre brisa y leve (6 a 18 km/h).

Este escenario climático consolida una tendencia otoñal estable en San Luis, con jornadas agradables y sin fenómenos significativos a corto plazo.