Colapsó un complejo de pádel en La Toma por el peso de la nieve

La intensa acumulación de nieve registrada en La Toma, provincia de San Luis, provocó el colapso de una estructura perteneciente a un complejo deportivo de pádel, en medio del fuerte temporal invernal que afectó a distintas localidades puntanas durante este sábado.

El episodio ocurrió en un establecimiento situado sobre calle Chacabuco, donde el peso de la nieve acumulada sobre la estructura terminó provocando su derrumbe y daños materiales de consideración.

La acumulación de nieve venció la estructura

La persistencia de las precipitaciones níveas durante la jornada generó una importante acumulación sobre techos y diferentes superficies de la localidad.

En el caso del complejo deportivo, la estructura no logró soportar el peso generado por la nieve y finalmente cedió.

Tras el derrumbe se desplegó un operativo en el lugar con la participación de Bomberos Voluntarios de La Toma, trabajadores municipales y personal de la empresa Protón SRL, quienes realizaron tareas de asistencia, prevención y control.

De acuerdo con la información disponible, el episodio fue reportado por los importantes daños materiales ocasionados en el predio.

Piden extremar las precauciones en La Toma

Las condiciones meteorológicas también generaron complicaciones para circular por diferentes sectores de la localidad.

Ante la presencia de hielo, nieve acumulada, baja visibilidad y calzadas resbaladizas, las autoridades recomendaron reducir al mínimo los desplazamientos y evitar la circulación vehicular y peatonal salvo en situaciones de necesidad.

También se pidió prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con problemas de salud, principalmente por las bajas temperaturas que acompañaron al fenómeno.

La nevada transformó durante la jornada el paisaje de La Toma, localidad ubicada en el departamento Pringles de la provincia de San Luis, pero al mismo tiempo generó situaciones que obligaron a reforzar las medidas preventivas.

El colapso del complejo deportivo se convirtió así en una de las consecuencias materiales más importantes reportadas durante el temporal.

Fuente: Identidad Tomense.