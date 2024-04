Colectivos AMBA: las empresas dicen que no pagarán la suma que exige la UTA y se mantiene la amenaza de un paro

Las empresas operadoras de líneas de colectivo y el sindicato UTA se encaminan este lunes a una colisión por el reclamo de pagos salariales que las firmas aseguran que no pueden afrontar, en medio de amenazas de paros de transporte en en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).El gremio había anunciado que este lunes podría llevar adelante una medida de fuerza que deje a millones de pasajeros sin colectivos en Capital y Gran Buenos Aires en caso de que las compañías no paguen un salario básico a los choferes con un incremento de 34 por ciento en comparación con el sueldo de febrero. Eso implicaría un básico de 987.000 pesos. Las empresas dicen que solo pueden pagar $737.000, el mismo salario que en febrero (aunque ese mes se pagó una suma no remunerativa por única vez de $250.000 que ahora el gremio reclama incorporar al sueldo), afirmó a Infobae el vicepresidente de Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA) Luciano Fusaro. AAETA es una de las cámaras que negocian paritarias con el sindicato.

El argumento cruzado entre el gremio que conduce Roberto Fernández y las empresas se relaciona con que la negociación salarial aún en marcha no fue firmada. La paritaria solo contempló los salarios de enero y febrero, pero esa conversación incluyó, como anticipo, que en marzo la base salarial para un chofer debería ser esos $987.000 mensuales. Como ese convenio aún no fue rubricado, el envío de subsidios por parte de la Secretaría de Transporte se estimó con un cálculo salarial de $737.000 de básico por conductor. Así, hay una brecha de $250.000 por trabajador no cubierta por subsidios y que las empresas afirman no poder afrontar.

“Las empresas reciben subsidios con un cálculo basado en 737.000 pesos, pero UTA reclama en base a dicha cláusula 987.000 pesos. La diferencia (250.000) por cada cápita (50.000) son cerca de 12.500 millones de pesos que faltan. Entonces las empresas no pueden honrar un monto, ni aunque juridicamente sea válido, ya que al no fijar tarifa ni subsidios, la Secretaría de Transporte no aporto dicho valor al calculo de costos. Ergo falta ese dinero”, explicaron desde AAETA.

Con esas posiciones y sin acercamiento, desde AAETA creen que la situación conduce hacia un paro. Los salarios de los choferes se depositarán este lunes -cuarto día hábil del mes- por la tarde, y según el monto que hayan cobrado los trabajadores, la UTA podría propiciar una medida de fuerza, que no se conoce aún si sería inmediata o para otro momento de la semana. Fuentes empresarias aseguraron que no tienen aún conocimiento sobre cuándo podría tener lugar la huelga, que afectaría a todas las líneas de colectivos que transitan en el AMBA, ya sea las que solo recorren partidos del GBA, solo la Ciudad de Buenos Aires o que cruzan de jurisdicción en algún momento de su recorrido.