Colombia se aprovechó del mal momento de Chile y le ganó 3 a 1 en Barranquilla

Colombia derrotó esta noche por 3 a 1 a Chile en el estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla, por la décima fecha de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Una ráfaga de Miguel Borja, que anotó a los 19 y 20 minutos de la etapa inicial -el primero de penal-, puso en ventaja a los dirigidos por Reinaldo Rueda, que precisaban una victoria para no complicar su ilusión de clasificarse a la Copa del Mundo.

Ya en el complemento, Jean Meneses descontó para Chile a los 9 minutos, pero Luis Díaz, a los 29, puso cifras definitivas en el marcador y selló la obtención de los tres puntos en casa para el elenco “cafetero”.

Con este resultado, Colombia permanece en la quinta posición, en zona de repechaje, con 13 puntos en lo que va de la competencia.

Chile, por su parte, complicó aún más su panorama: suma 7 unidades, producto de un triunfo, cuatro empates y cuatro derrotas.

Síntesis del partido:

Eliminatorias Sudamericanas. Décima fecha .

Colombia-Chile.

Estadio: Metropolitano (Barranquilla).

Árbitro: Andrés Cunha (Uruguay).

Colombia: David Ospina; Juan Cuadrado, Óscar Murillo, Carlos Cuesta, Yairo Moreno; Matheus Uribe, Wilmar Barrios, Juan Quintero; Rafael Santos Borré, Miguel Borja y Luis Díaz. DT: Reinaldo Rueda.

Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Paulo Díaz, Gary Medel, Enzo Roco, Claudio Baeza, Erick Pulgar, Eugenio Mena, Arturo Vidal, Iván Morales y Jean Meneses. DT: Martín Lasarte.

Goles en el primer tiempo: 19m. Miguel Borja -de penal- (C); 20m. Miguel Borja (C).

Goles en el segundo tiempo: 9m. Jean Meneses (CH); 29m. Luis Díaz (C).

Cambios en el segundo tiempo: 00m. Luis Jiménez por Iván Morales (CH), Marcelino Núñez por Claudio Baeza (CH) y Charles Aránguiz por Paulo Díaz (CH); 23m. Daniel Muñoz por Rafael Santos Borré (C) y Roger Martínez por Miguel Borja (C); 31m. Carlos Palacios por Jean Meneses (CH) y Nicolás Díaz por Eugenio Mena (CH); 32m. William Resillo por Óscar Murillo (C) y Radamel Falcao por Fernando Quintero (C); 46m. Gustavo Cuéllar por Luis Díaz (C).