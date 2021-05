Colón dejó en el camino a Talleres y jugará en semifinales con Independiente

Colón acertó en los penales (5-3) y dejó en el camino a Talleres, con el que había empatado esta noche 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios del partido disputado en el Estadio Brigadier General Estanislao López, por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional.

Anuncio

Luego de superar su llave, el conjunto “sabalero” se medirá en las semifinales el próximo fin de semana con Independiente, que hoy eliminó a Estudiantes de La Plata.

El equipo dirigido por Eduardo Domínguez se puso en ventaja con un gol de cabeza de Alexis Castro, a los 13 minutos del primer tiempo, a la salida de un tiro de esquina lanzado desde la izquierda por el “Pulga” Luis Rodríguez.

En tanto, la “T” alcanzó la igualdad a los 25 minutos de la misma etapa gracias a un zurdazo de Franco Fragapane, quien aprovechó un rebote corto dejado por el arquero Leonardo Burián.

Anuncio

Los dos terminaron con un hombre menos por las expulsiones en el segundo tiempo de Eric Meza, en el local, a los 5 minutos, y de José Mauri, en la visita, a los 22 minutos.

A la hora de los penales, el conjunto santafesino estuvo certero y convirtió los cinco, mientras que el arquero Leonardo Burián atajó el del defensor colombiano Rafael Pérez.

Síntesis del partido: Copa de la Liga Profesional.

Cuartos de final.

Colón 1 (5) – Talleres 1 (3)

Estadio: Brigadier Estanislao López (Colón de Santa Fe).

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Colón: Leonardo Burián; Facundo Garcés, Bruno Bianchi, Rafael Delgado; Eric Meza, Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Alexis Castro, Gonzalo Piovi; Luis Rodríguez y Wilson Morelo. DT: Eduardo Domínguez.

Talleres: Marcos Díaz; Nahuel Tenaglia, Rafael Pérez, Piero Hincapié, Enzo Díaz; Franco Fragapane, Francis Mac Allister, Juan Ignacio Méndez, Ángelo Martino; Carlos Auzqui y Michael Santos. DT: Alexander Medina.

Goles en el primer tiempo: 13m Castro (C), 25m Fragapane (T).

Cambios en el segundo tiempo: 9m Facundo Mura por Morelo (C), 15m Joel Soñora por Mac Allister y José Mauri por E. Díaz (T), 40 Mateo Retegui por Auzqui y Julián Malatini por Tenaglia (T), 46m Matías Sosa por Martino (T).

Incidencias en el segundo tiempo: 5m expulsado Meza (C), 22m expulsado Mauri (T).

Definición por penales: Castro, gol (C); Fragapane, gol (T); Aliendro, gol (C); Retegui, gol (T); Piovi, gol (C); Pérez, atajado (T); Lértora, gol (C); Soñora, gol (T); Rodríguez, gol (C).