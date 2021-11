Colón, eficaz y con Burián como figura, le ganó a Racing en Avellaneda

A pura eficacia y con el arquero Leonardo Burián como figura, Colón dio vuelta un resultado adverso y se fue ganador de Avellaneda, donde le ganó 2 a 1 Racing, en un partido correspondiente a la vigésima primera fecha de la Liga Profesional.

La “Academia” empezó ganando rápido, al minuto de juego, con un tiro libre de Carlos Alcaraz, mientras Cristian Ferreira, por la misma vía, marcó la igualdad para el conjunto santafesino, a los 21 de esa primera etapa.

Cuando se jugaban 38 minutos, Burián impidió que Racing se vuelva a poner en ventaja al atajarle un penal al experimentado Lisandro López.

Ya en el segundo tiempo, Lucas Beltrán aprovechó una falta de coordinación entre Gabriel Arias y Nery Domínguez y marcó el segundo gol visitante, a los 7 minutos.

Con esta derrota -la tercera en cuatro partidos disputados bajo la conducción técnica de Fernando Gago-, Racing se alejó de puestos de clasificación a la Copa Libertadores, aunque continúa en zona de Sudamericana.

Racing, de mayor a menor en el primer tiempo

El conjunto anfitrión tuvo un buen arranque y madrugó a Colón con una “avivada” de Alcaraz, ya que todos esperaban un centro en el tiro libre, pero lo terminó pateando al arco, por afuera de la barrera, sorprendiendo a Burián para marcar el 1 a 0.

Racing le dio continuidad a su dominio y presionó en la búsqueda del segundo gol, pero no logró profundizar y con el correr de los minutos Colón reaccionó.

Así fue que el “Sabalero” avisó con dos remates apenas desviados de Ferreira, el primero de tiro libre, un anuncio de lo que sucedería más tarde.

Jugados 21 minutos, el futbolista cuyo pase pertenece a River tuvo más precisión y marcó el empate con un golazo de tiro libre.

Con el partido otra vez igualado, el trámite se hizo parejo hasta que a los 37 minutos Eric Meza derribó a Carlos Alcaraz en el área visitante y le cometió penal, dándole una gran oportunidad a Racing de irse ganador a los vestuarios.

“Licha” López se hizo cargo de la falta, pero pateó fuerte al medio, donde Burián se quedó parado, firme, conteniendo el remate del capitán de la “Academia”.

Colón volvió a pegar y aguantó en el segundo tiempo

El inicio del complemento fue un calco del comienzo del primer tiempo, con Racing atacando en la búsqueda de la victoria y chocando una y otra vez con un firme Burián.

A los dos minutos, el arquero visitante le tapó un mano a mano a Tomás Chancalay y poco después, a los siete, le puso el cuerpo a una tijera de Lisandro López y evitó otra vez la caída de su valla.

Y apenas segundos más tarde de esa tapada a “Licha” López, Gonzalo Piovi lanzó un pase largo desde el fondo para la corrida de Beltrán, Arias y Domínguez dudaron en la salida y el ex River aprovechó para poner el partido 2 a 1.

Con la ventaja de su lado, el equipo santafesino cerró filas y cedió la iniciativa a Racing, que buscó por todos lados y estuvo cerca del empate, pero no pudo con Burián.

El arquero volvió a ganarle el duelo a “Licha” López, a los 21 minutos, poniéndole el cuerpo a un zurdazo del experimentado atacante, que tenía destino de gol.

De allí al final, Gago movió el banco y el elenco dueño de casa estuvo cerca, pero no logró el empate y el público terminó reprobando a los futbolistas locales.

La siguiente es la síntesis:

Liga Profesional – Fecha 21.

Racing 1 – Colón 2.

Estadio: Presidente Perón (Racing).

Árbitro: Diego Abal.

Racing: Gabriel Arias; Iván Pillud, Leonardo Sigali, Nery Domínguez, Fernando Prado; Tomás Chancalay, Carlos Alcaraz, Leonel Miranda, Lisandro López; Enzo Copetti y Javier Correa. DT: Fenando Gago.

Colón: Leonardo Burián; Eric Meza, Bruno Bianchi, Gonzalo Piovi, Nahuel Gallardo; Alexis Castro, Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Christian Bernardi; Cristian Ferreira y Lucas Beltrán. DT: Eduardo Domínguez.

Goles en el primer tiempo: 1m Alcaraz (R), 21m Ferreira (C).

Gol en el segundo tiempo: 7m Beltrán (C).

Cambios en el segundo tiempo: 26m Santiago Pierotti por Ferreira y Facundo Mura por Meza (C), 27m Gonzalo Córdoba por L. López y Benjamín Garré por Chancalay (R), 32m Nicolás Leguizamón por Beltrán (C), 38m Darío Cvitanich por Alcaraz (R), 41m Fabricio Domínguez por Pillud y Mauricio Martínez por Miranda (R), 42m Yéiler Góez por Bernardi (C).

Incidencia en el primer tiempo: 38m Burián le atajó un penal a L. López (R).