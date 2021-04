Colón empató con Godoy Cruz y no pudo ampliar la diferencia sobre sus perseguidores

Colón, líder de la Zona A, no pudo ampliar la ventaja sobre sus perseguidores al toparse esta noche con un duro Godoy Cruz, con el que empató 2 a 2, en un partido disputado en el Estadio Brigadier General Estanislao López y correspondiente la décima fecha de la Copa de la Liga Profesional.

El hábil Facundo Farías, a los 30 minutos del primer tiempo, abrió la cuenta para el elenco “sabalero”, que fue dominador en esa etapa e hizo figura al arquero Juan Espínola.

Apenas empezado el complemento, los cambios del entrenador visitante, Sebastián Méndez, surtieron efecto y a los 7 minutos Martín Ojeda marcó el empate.

Poco después, a los 10 minutos, el “Pulga” Luis Rodríguez volvió a poner en ventaja a Colón, pero otro gol de Ojeda, a los 25, le permitió al “Tomba” alcanzar la igualdad definitiva.

El cierre del encuentro tuvo un trámite vibrante, los dos equipos siguieron buscando el arco de enfrente y contaron con chances claras de gol como para irse ganadores.

Con este resultado, Colón sigue al tope de la tabla de posiciones del grupo, con 21 puntos, seguido por River (18), Estudiantes (16) y San Lorenzo (15), mientras que Godoy Cruz permanece un par de escalones más abajo, con 12.

Colón de menor a mayor en el primer tiempo

El “Tomba” buscó presionar en la salida, logró hacer parejo el partido en el inicio y a los 8 minutos pudo abrir el marcador con un tiro de esquina lanzado desde la izquierda por Matías Ramírez, que se cerró y fue devuelto por el palo.

Pero ese inicio prometedor del conjunto mendocino duró poco, el elenco local pasó a dominar el juego y convirtió en figura al arquero paraguayo Espínola.

Así fue que el guardameta visitante evitó el gol en dos oportunidades frente a sendos remates del movedizo Farías, a los 15 y 21 minutos.

El paso de los minutos vio crecer el juego “sabalero” y a los 25 volvió a aparecer Espínola, achicando con el cuerpo para contener un zurdazo de Federico Lértora, que había sido asistido por el “Pulga” Luis Rodríguez.

Pero cinco minutos más tarde el arquero “guaraní” no pudo hacer nada para evitar la apertura del marcador: Facundo Garcés cruzó la pelota desde la derecha al área, Gonzalo Escobar la bajó de cabeza, el “Pulga” la colocó por sobre el cuerpo de Espínola y, cuando estaba por entrar al arco, Farías la empujó en la línea.

.

Los cambios le cambiaron la cara al “Tomba”

.

Apenas iniciado el complemento, al minuto, una doble tapada de Espínola frente a Farías y Aliendro volvió a darle vida a Godoy Cruz, que logró cambiar su cara con los cambios.

Jugados 7 minutos, Wilder Cartegena presionó sobre la salida, lanzó la pelota al área rival, Tomás Badaloni se la bajó para Ojeda y éste marco el empate.

Pero Colón reaccionó rápido y a los 10 volvió a ponerse arriba en el marcador, gracias a un gol del “Pulga” Rodríguez, que recogió un defectuoso despeje de la defensa ante otra incursión ofensiva de Farías.

El “Tomba” sintió el golpe, con el ingreso de Valentín Burgoa se hizo dueño de la pelota y a los 20 Paolo Goltz salvó con lo justo en la línea para evitar que un cabezazo de Badaloni sea gol.

Poco después, a los 25, Espínola volvió a salvar su arco, esta vez frente a un disparo de Aliendro y de esa acción llegó una rápida contra que terminó en el empate: Badaloni la aguantó para Burgoa, el “10” habilitó a Ojeda y éste definió con categoría para estampar el 2 a 2.

A partir de allí el resultado quedó abierto, ya que los dos se mostraron ambiciosos para ganarlo, aunque Godoy Cruz parecía tener más resto y claridad.

A los 40, el intratable Ojeda casi marca el tercero, pero el palo devolvió su cabezazo, luego de un centro desde la izquierda de Badaloni, mientras que a los 44 Leonardo Burián desvió un zurdazo de Burgoa que también pudo ser gol del “Tomba”.

Y la última fue para Colón, en el quinto minuto de descuento. Eric Meza mandó un centro desde la derecha al corazón del área, donde Tomás Sandoval, en soledad, le erró al arco y cabeceó afuera.

Síntesis del partido:

Copa de la Liga Profesional.

Zona A – Fecha 10.

Colón 2 – Godoy Cruz 2.

Estadio: Brigadier General Estanislao López (Colón).

Árbitro: Jorge Broggi.

Colón: Leonardo Burián; Facundo Garcés, Paolo Goltz, Rafael Delgado; Eric Meza, Gonzalo Escobar; Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Cristian Bernardi; Luis Rodríguez y Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.

Godoy Cruz: Juan Espínola; Elías López, Mauro Dos Santos, Leonel González, Damián Pérez; Renzo Tesuri, Wilder Cartagena, Gonzalo Ábrego, Ezequiel Bullaude; Matías Ramírez y Tomás Badaloni. DT: Sebastián Méndez.

Gol en el primer tiempo: 30m Farías (C).

Goles en el segundo tiempo: 7 y 25m Ojeda (GC), 10m L.

Rodríguez (C).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Luciano Pizarro por Tesuri y Martín Ojeda por Bullaude (GC), 19m Valentín Burgoa por Cartagena (GC), 29m Santiago Pierotti por Bernardi (C), 34m Sebastián Lomónaco por Ramírez (GC), 39m Tomás Sandoval por Garcés (C), 46m Facundo Mura por Escobar (C), 47m Gialuca Ferrari por L. González (CG).