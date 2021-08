Colón empató con Sarmiento en Santa Fe y dejó escapar la posibilidad de subirse a la cima

Sarmiento de Junín y Colón de Santa Fe empataron hoy por 1 a 1 en el estadio “Brigadier Estanislao López”, en un encuentro correspondiente a la octava fecha del torneo de la Liga Profesional.

En una etapa inicial extremadamente táctica que pareció una partida de ajedrez, Sarmiento aprovechó los espacios defensivos que dejó el “Sabalero” a los 34 minutos y rompió el cero con un cabezazo preciso de Guido Mainero.

Ya en el complemento, a los 6 minutos, un disparo de Cristian Ferreira de larga distancia se desvió en un rival y se elevó por los aires hasta adentrarse en el arco defendido por Manuel Vicentini, que nada pudo hacer para evitar el empate del último campeón del fútbol argentino.

Con este resultado, Colón dejó escapar la posibilidad de alcanzar la cima, al menos momentáneamente, y quedó a un punto del líder Independiente, que visita hoy a Atlético Tucumán.

Por su parte, el elenco juninense, que venía de derrotar por 3 a 0 al “Decano”, sigue sin ganar de visitante en el certamen en el que cosechó diez unidades.

En la próxima fecha, los dirigidos por Eduardo Domínguez visitarán justamente al “Rojo”, en un partido clave por el liderazgo, el sábado a las 20:15 en el estadio “Libertadores de América”. Sarmiento, en tanto, tendrá otro duro compromiso frente a River como local, el lunes a partir de las 19:00.

Síntesis del partido:

Liga Profesional.

Octava fecha .

Colón – Sarmiento.

Estadio: Brigadier Estanislao López (Colón).

Árbitro: Ariel Penel.

Colón: Leonardo Burián; Facundo Mura, Bruno Bianchi, Facundo Garcés, Gonzalo Piovi; Christian Bernardi, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro, Cristian Ferreira; Lucas Beltrán y Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.

Sarmiento: Manuel Vicentini; Matías Molina, Nicolás Bazzana, Braian Salvareschi, Federico Mancinelli, Lautaro Montoya; Guido Mainero, Julián Chicco, Sergio Quiroga, Gabriel Alanís y Jonathan Torres. DT: Mario Sciacqua.

Goles en el primer tiempo: 34m. Guido Mainero (S).

Goles en el segundo tiempo: 6m. Cristian Ferreira (C).

Cambios en el segundo tiempo: 22m. Wilson Morelo por Lucas Beltrán (C), Gabriel Graciani por Guido Mainero (S) y Claudio Pombo por Sergio Quiroga (S); 30m. Yair Arismendi por Gabriel Alanís (S); 32m. Mauro Formica por Facundo Farías (C) y Santiago Pierotti por Christian Bernardi (C); 41m. Luciano Gondou por Jonathan Torres (S) y Manuel García por Julián Chicco (S).