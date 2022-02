Colón impuso su mayor jerarquía individual y venció a Central Córdoba

Sobre el final, Colón de Santa Fe consiguió derrotar a Central Córdoba por 2 a 0, al cabo de un discreto encuentro disputado esta noche en el estadio “Único Madre de Ciudades”, en el marco de la tercera jornada de la zona B de la Liga Profesional.

Luis Rodríguez, a los 25 minutos del complemento, inauguró el marcador para el Sabalero, en tanto que Facundo Garcés, a los 30 del mismo período, le colocó cifras definitivas al tanteador a favor del conjunto visitante.

Tras un desarrollo por demás monocorde, una conquista que debió ser anulada derivó en una total desconcentración del dueño de casa que lo llevó a la derrota.

La expectante colocación de ambos en la tabla de posiciones permitía inferir un desarrollo algo más lucido del que se dio.

Con un césped en perfecto estado, sendos equipos no resultaron capaces de generar peligro en todo el primer tiempo. Apenas una ligera superioridad del “Ferroviario” que no se vio reflejada en el área contraria ante un “Sabalero” que fiel a los conceptos tacticistas de su veterano entrenador no arriesgo más de la cuenta.

El complemento no mostró demasiados cambios en el trámite ya que el dominio santiagueño se limitó a la casi monopólica posesión de la pelota ante un rival que pese a disponer de mejor plantel nunca dejaba de lado su tímido rol de partenarie.

Entre un Central Córdoba impotente y un conformista elenco “Negro”, el desarrollo fue potenciando la inercia de sendas propuestas hasta que promediando la segunda etapa comenzó a advertirse un peligroso conformismo de los dos.

Cuando el cotejo se hallaba en una profunda meseta, una escapada del recién ingresado Ábila por derecha derivó en una asistencia al “Pulga” Rodríguez quien impulsó el balón a la red.

Resulta absolutamente ineludible consignar que la cesión de “Wanchope” fue realizada fuera de los límites del campo de juego por lo que la maniobra debió ser invalidada por el errático árbitro Merlos.

Tras soportar tamaña injusticia el anfitrión se desbalanceó por completo y recibió rápidamente el segundo tanto luego de un cabezazo de Garcés, quien fue habilitado por Delgado con total comodidad por la misma vía, en una muestra palmaria de lo que la apertura del score afectó al equipo del excéntrico Sergio Rondina, quien estuvo a punto de ser expulsado, suerte que corrió el suplente Sbuttoni, totalmente exasperado por el yerro garrafal descripto.

El oportuno ingreso de Ábila le añadió un revulsivo a la propuesta ofensiva de su equipo pero no puede soslayarse que Central Córdoba nunca logró sobreponerse a una contingencia que ofició de verdadero punto de inflexión y que lo terminó condenando.

Ésta es la síntesis del partido:

Central Córdoba 0 – Colón 2.

Estadio: Único Madre de Ciudades.

Árbitro: Andrés Merlos.

Central Córdoba: Cristopher Toselli; Iván Ramírez, Fabio Pereyra, Matías Di Benedetto, Jonathan Bay; Francisco González Metilli, Matías Laba, Jesús Soraire, Alejandro Martínez; Pablo Argañaraz y Renzo López. DT: Sergio Rondina.

Colón: Leonardo Burián; Jonathan Sandoval, Facundo Garcés, Joaquín Novillo, Rafael Delgado; Cristian Bernardi, Rodrigo Aliendro, Federico Lértora; Luis Rodríguez, Lucas Beltrán y Facundo Farías. DT: Julio Falcioni.

Goles en el segundo tiempo: 25m. L. Rodríguez (C), 30m. Garcés (C).

Cambios en el segundo tiempo: 23m. Ramón Ábila por Beltrán (C), 23m. Cristian Vega por Bernardi (C), 24m. Francisco Grahl por A. Martínez (CC), 24m. Juan Cruz Kaprof por Argañaraz (CC), 32m. Rodrigo Montes por F. González Metilli (CC), 32m. Sebastián Ribas por R. López (CC), 41m. Andrew Teuten por Farías (C), 47m. Paolo Goltz por Aliendro (C), 47m. Eric Meza por L. Rodríguez (C).

