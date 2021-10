Colón profundizó la mala racha de Estudiantes y le ganó 2 a 1 en Santa Fe

Colón de Santa Fe profundizó este domingo la mala racha de Estudiantes de La Plata al superarlo por 2 a 1 como local por la decimoctava fecha de la Liga Profesional. El “Sabalero” se puso en ventaja a los 14 minutos del primer tiempo de la mano del lateral Eric Meza, pero el “Pincha” encontró el empate a los 29 con un gol en contra del arquero Leonardo Burián, lo que hizo justicia al desarrollo del juego en la etapa inicial.

Pero ese resultado no le servía a ninguno de los dos equipos si querían seguir con chances de pelear por el título, por lo que arriesgando un poco más en el complemento, fue el “Sabalero” el que se quedó con el triunfo.

Anuncio

Fue gracias a un golazo de Federico Lértora, a los 13 del complemento, cuando remató desde fuera del área y la clavó en el ángulo izquierdo.

De esta forma, el “Sabalero” quedó con 29 puntos, a 10 del líder River -tiene 39 y un encuentro menos-, mientras que Estudiantes se mantuvo en 27 unidades.

Anuncio

Colón fue levemente superior, ante un Estudiantes que perdió la brújula después de haber tenido un buen torneo con Ricardo Zielinski al mando.

En la próxima fecha, Colón visitará el lunes en Paraná Patronato y Estudiantes tendrá la difícil tarea de recibir al líder River, el domingo.

Esta es la síntesis:

Estadio: “Brigadier Estanislao López”.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Colón: Leonardo Burián; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz, Rafael Delgado; Federico Lértora, Gonzalo Piovi, Alexis Castro, Cristian Bernardi; Facundo Farías y Wilson Morelo. DT: Eduardo Domínguez.

Estudiantes (LP): Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fernando Tobio, Fabián Noguera, Matías Aguirregaray; Jorge Rodríguez, Fernando Zuqui, Juan Manuel Sánchez Miño, Gustavo Del Prete y Francisco Apaolaza. DT. Ricardo Zielinski.

Goles en el primer tiempo: 24m Meza (C) y 29m Burián (C), en contra.

Gol en el segundo tiempo. 13m Lértora (C).

Cambios en el segundo tiempo: 16m Leandro Díaz por Juan Sánchez Miño (E) y Manuel Castro por Francisco Apaolaza (E); 28m Nicolás Pasquini por Matías Aguirregaray (E) y Jaime Ayoví por Gustavo Del Prete (E); y Yeiler Goez por Facundo Farías (C); 35m Franco Zapiola por Fernando Tobio (E); 37m Lucas Beltrán por Wilson Morelo (C); y 44m Santiago Pierotti por Cristian Bernardi (C).