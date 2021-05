Colón se aseguró el pase a los Cuartos de Final al derrotar a Arsenal por 2 a 0

Colón se impuso cómodamente a un Arsenal alternativo por 2 a 0, al cabo de un discreto encuentro disputado esta noche en el estadio “Brigadier General Estanislao López”, en el marco de la duodécima jornada de la zona A de la Copa de la Liga Profesional.

Bruno Bianchi, a los 13 minutos del primer tiempo, inauguró el marcador para el “Sabalero”, en tanto que Facundo Farías, a los 45 del mismo período, extendió la diferencia a favor del dueño de casa.

Colón resultó muy superior a un inexpresivo conjunto del Viaducto y fue por el triunfo con la finalidad de quedar como líder del grupo y no perder la localía en la definición que se avecina, máxime teniendo en cuenta que en el cierre de la etapa regular debe jugar el clásico ante Unión.

El buen andar del “Sabalero” en el certamen no sufrió esta vez ningún sobresalto volviendo a su racha victoriosa, que le dio un colchón de puntos casi indescontables para sus perseguidores.

Un Arsenal que reservó a muchos titulares ante la inminencia del match que disputará en su reducto contra Jorge Wilstermann

de Bolivia, no pareció ser la medida exacta para analizar seriamente la actualidad del elenco de Eduardo Domínguez.

Tras ser víctima de dos infracciones consecutivas en el área que el árbitro Pitana no advirtió, Bruno Bianchi logró desmarcarse para esta vez conectar de cabeza un tiro de esquina ejecutado desde la derecha por Luis Rodríguez.

Lejos de insinuar una reacción, el cuadro de Sergio Rondina no logró asimilar la desventaja y antes del arribo del entretiempo soportó otro gol en contra luego que el juvenil Farías le robara fácilmente el balón a Gariglio en una salida para luego derrotar a Nicolás Navarro con un disparo cruzado a

colocar sobre su ángulo inferior derecho.

Con la tranquilidad que le otorgaba la distancia conseguida en la primera mitad, en el complemento el anfitrión se dedicó a regular el trámite siendo plenamente consciente de la absoluta carencia de profundidad de un conjunto de Sarandí, que a instancias de su entrenador finalizó el cotejo con una pléyade de juveniles en el terreno que no dieron la talla, seguramente por ser incluidos con el partido casi definido y a pocos minutos de la expiración del tiempo reglamentario.

Síntesis:

Colón: Leonardo Burián; Facundo Garcés, Bruno Bianchi, Rafael Delgado; Eric Meza, Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Alexis Castro, Gonzalo Escobar; Luis Rodríguez y Facundo Farías. Director técnico: Eduardo Domínguez.

Arsenal: Nicolás Navarro; Ulises Abreliano, Ignacio Gariglio, Jonathan Bottinelli, Lucas Rodríguez; Maximiliano Rogoski, Juan Andrada, Facundo Kruspzky; Alejo Antilef; Brian Farioli y Bruno Sepúlveda. Director técnico: Sergio Rondina.

Goles en el primer tiempo: 13m Bianchi (C) y 46m Farías (C).

Cambios en el segundo tiempo: 10m Nicolás Miracco (A) por Sepúlveda y Bruno Báez (A) por Kruspzky; 20m Yéiler Góez (C) por Castro y Wilson Morelo (C) por Farías; 31m Gonzalo Muscia (A) por Andrada y Diego Buceta (A) por Farioli; 37m Cristian Ferreira (C) por Lértora; 39m Matías Belloso (A) por Rogoski.

Árbitro: Néstor Pitana.

Estadio: Brigadier Estanislao López.