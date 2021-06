Colón venció a Independiente 2 a 0 y jugará la final de la Copa con Racing

Colón de Santa Fe se clasificó hoy a la final de la Copa de la Liga Profesional tras vencer en semifinales a Independiente por 2 a 0, en el partido disputado en el estadio “Bicentenario”.

Los goles del equipo “sabalero” fueron obra de Luis Miguel “La Pulga” Rodríguez, a los 21 minutos del primer tiempo, de penal, y Santiago Pierotti, a los 23 del complemento.

De esta manera Colón y Racing, que dejó en el camino a Boca por penales (4-2), definirán el título el próximo viernes, desde las 19.00 horas, en el mismo escenario.

Colón sabía que si centraba su juego en el mediocampo, la contundencia en el ataque podría marcar la diferencia, mientras que Independiente apostó por una iniciativa más ofensiva a las que venía mostrando en las series previas.

Si bien ambos se estudiaron mucho, Lértora comenzó teniendo un poco más de presencia y desde ahí Colón tuvo control, pero Independiente intentó equilibrar las cosas y por momentos lo consiguió.

A los 20 una mano de Insaurralde le permitió a Colón tener un penal a favor y “La Pulga” Rodríguez marcó con una definición impecable, junto al palo derecho de Sosa, que eligió el otro ángulo.

Algunos de los jugadores que necesitaba Independiente no estuvieron acertados, pero un desborde de Roa por la izquierda le dejó el balón a Silvio Romero, pero Burián sacó al córner.

En el complemento, Colón jugó en parte con la desesperación del “Rojo”, donde Falcioni apeló al juvenil Velasco, y a los 5, un tiro libre de Lucas Rodríguez se estrelló en el travesaño.

Independiente tuvo más fluidez que Colón, que quería tener una contra a mano para liquidar el pleito, y a los 11 un desborde de Lucas Rodríguez encontró al colombiano Roa, pero el cabezazo al primer palo mostró los reflejos de Burián.

Colón, de a poco, comenzó a emparejar las acciones y a los 17 “La Pulga” Rodríguez estrelló un tiro libre en el poste izquierdo de Sosa, algo que sería el preludio de la definición.

Todo surgió nuevamente de los pies de “La Pulga” Rodríguez, quien habilitó a Alexis Castro y la escalada del volante terminó en un perfecto pase a Pierotti, quien definió con calidad ante el achique de Sosa.

El 2 a 0 parecía inapelable, más allá de que Independiente fue en busca del descuento y luego el empate, porque además quería estirar todo hasta los penales.

Sin embargo, chocó, se equivocó y eso le facilitó las cosas a Colón que esperaba otra ocasión para aumentar, pero el resultado quedó inalterable.

Síntesis:

Copa de la Liga Profesional.

Semifinal.

Independiente 0 – Colón 1.

Estadio: San Juan Del Bicentenario.

Árbitro: Diego Abal.

Independiente: Sebastián Sosa; Fabricio Bustos, Sergio Barreto, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Rodríguez; Gonzalo Asís, Lucas Romero, Domingo Blanco; Sebastián Palacios, Silvio Romero y Andrés Roa. DT: Julio César Falcioni.

Colón: Leonardo Burián; Facundo Mura, Facundo Garcés, Rafael Delgado, Cristian Bernardi, Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Alexis Castro, Gonzalo Piovi; Luis Miguel Rodríguez, Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.

Gol en el primer tiempo: 21m Luis Rodríguez (C), penal.

Gol en el segundo tiempo: 23m Pierotti (C).

Cambios en el segundo tiempo: 17m Alan Velasco por Palacios (I), 19m Santiago Pierotti por Bernardi (C), 24m Jonathan Herrera por Blanco (I), 33m Cristian Ferreira por Pierotti (C) y Yeiler Goez por Farias (C), 35m Braian Martinez por Roa (I) y Alan Soñora por Asis (I), 43m Acevedo por Castro (C).