Colón y Newell´s entregaron todo, pero terminaron empatando

Colón y Newell´s Old Boys entregaron todo, con buenas y malas, pero terminando empatando 1 a 1 en el partido que protagonizaron esta tarde en el estadio “Brigadier Estanislao López” por la décima fecha de la Liga Profesional.

El equipo rosarino se puso en ventaja con un gol de Zahir Mansilla, a los 40 minutos del primer tiempo, pero igualó Facundo Farías, a los 29 del complemento, con un penal.

Colón terminó con un hombre menos por la expulsión del defensor Paolo Goltz, en tiempo de descuento.

De esta manera Colón suma 15 puntos y está ubicado en la octava posición, mientras que Newell´s acumula 12, y accedió a la decimoquinta colocación.

Las acciones y las ideas estuvieron repartidas, porque si bien ninguno jugó peor que el otro, tampoco hicieron demasiado como para quedarse con el triunfo.

En el primer tiempo fue el local el que impuso las condiciones, pero en un descuido en el fondo, Sordo se escapó solo y ante la salida de Burián no supo definir con precisión y el arquero evitó la caída de su valla.

Plus de ventaja

El buen juego de Bernardi y la capacidad de Farías en el ataque le dieron al actual campeón argentino un plus de ventaja, y así fue que la “joya” estrelló un balón en el poste izquierdo de Aguerre.

Cuando Colón tenía mejores chances, apareció un córner desde la derecha y Mansilla la agarró de volea para fusilar a Burián y poner el 1 a 0.

Para la segunda mitad Newell´s cuidó el resultado, con mucha gente en defensa y dejando a Scocco en la delantera, pero casi que no pudo con la tenacidad de Colón para buscar el empate.

La experiencia de Lértora y el trajinar de Aliendro fueron las bases en las que se sustentó el mediocampo local, mietnras que la visita trató de bloquear cualquier inquietud, aunque a veces cometió errores, más allá de que la dupal central con Lema y Mansilla se mostró firme.

Una mano en el área de un defensor “leproso”, le permitió a Colón tener la chance de un penal que Farías cambió por gol, para igualar el tanteador.

Desde ahí hasta el final ambos quisieron sacarle jugo a la pelota detenida, pero con poca suerte, y Aliendro casi lo gana con un cabezazo que se fue por encima del travesaño, en inmejorable posición.

Síntesis:

Liga Profesional.

Décima fecha.

Colón 1 – Newell´s 1.

Estadio: Brigadier Estanislao López (Colón).

Árbitro: Jorge Baliño.

Colón: Leonardo Burián; Facundo Garcés, Paolo Goltz, Rafael Delgado; Eric Meza, Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Gonzalo Piovi; Christian Bernardi, Facundo Farías y Nicolás Leguizamón. DT: Eduardo Domínguez.

Newell´s: Alan Aguerre; Gabriel Compagnucci, Cristian Lema, Zahir Mansilla, Mariano Bíttolo; Julián Fernández, Pablo Pérez, Julián Fernández, Nicolás Castro; Ignacio Scocco y Ramiro Sordo. DT: Fernando Gamboa.

Gol en el primer tiempo: 40m Mansilla (N).

Gol en el segundo tiempo: 29m Farías (C), de penal.

Cambios en el segundo tiempo: 13m Mateo Maccari por Pérez (N), Juan Sforza por Fernández (N) y Franco Negri por Bittolo (N), 14m Wilson Morelo por Garces (C) y Cristian Ferreira por Leguizamón (C), 31m Santiago Pierotti por Bernardi (C), 33m Guillermo Balzi por Sordo (N), 45+2m Justo Giani por Castro (N).