COMA BERENICES: belleza, experiencia y confianza en un solo lugar

Con años de experiencia y una sólida reputación en la ciudad, Coma Berenices Salón de Belleza, de Vane Arana y Rocío Díaz, se posiciona como uno de los espacios más elegidos en Villa Mercedes para el cuidado integral de la imagen y el bienestar personal.

Ubicado en 9 de Julio 1366, Coma Berenices Salón de Belleza se ha convertido en sinónimo de confianza, profesionalismo y resultados de calidad. Su trayectoria en Villa Mercedes respalda un trabajo sostenido, donde cada cliente recibe atención personalizada en un entorno cuidado y seguro.

El salón ofrece una amplia variedad de servicios, pensados para cubrir todas las necesidades estéticas en un solo lugar. Desde los clásicos hasta las últimas tendencias, el equipo se destaca por su capacitación constante y el uso de productos de calidad.

En el área de peluquería unisex, se realizan cortes modernos y personalizados, trabajos de coloración, mechas, balayage y colores fantasía. Además, cuentan con tratamientos químicos y de nutrición capilar que buscan recuperar y fortalecer el cabello, junto a peinados para todo tipo de ocasiones y servicio profesional de maquillaje.

El espacio también incluye servicios de uñas, ideales para quienes buscan complementar su estilo con detalles cuidados, y sesiones de masajes, orientadas al relax y bienestar físico.

En cuanto a la mirada, ofrecen lifting de pestañas y perfilado de cejas, dos de los tratamientos más demandados actualmente para realzar la expresión natural del rostro.

Uno de los diferenciales de Coma Berenices es la incorporación de medicina estética, con procedimientos realizados de manera profesional y segura. Entre ellos se destacan aplicaciones de bótox, rinomodelación, relleno de labios, plasma rico en plaquetas tanto capilar como facial, y tratamientos con hilos tensores, entre otros.

Este enfoque integral permite que cada cliente encuentre en un solo lugar todo lo necesario para su cuidado personal, con la tranquilidad de estar en manos de especialistas.

Con una identidad construida a lo largo del tiempo, Coma Berenices Salón de Belleza continúa consolidándose como un referente en Villa Mercedes, apostando a la calidad, la innovación y la cercanía con sus clientes.

Vane Arana: 2657-215295

Rocío Díaz. 2657-604165

@comaberenicesvm