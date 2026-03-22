Combustibles: suben hasta 16% en marzo y anticipan nuevos aumentos en Argentina

Foto: Gustavo Rosales

Los precios de los combustibles en la Argentina registraron aumentos de hasta el 16,2% en lo que va de marzo, en un contexto marcado por la suba del petróleo a nivel internacional y la tensión geopolítica en Medio Oriente. Analistas del sector advierten que todavía no se trasladó completamente el impacto del crudo a los valores finales, por lo que podrían registrarse nuevos ajustes.

Según datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet), basados en relevamientos privados y el monitoreo de Surtidores.com, el incremento responde al salto del barril de petróleo, que actualmente ronda los US$100.

En ese marco, el CEO de YPF, Horacio Marín, señaló que el comportamiento del mercado internacional es un factor determinante, aunque aseguró que se intenta trasladar “lo mínimo posible” a los consumidores.

El petróleo, clave en la suba

A comienzos de año, el precio del crudo mostraba una caída interanual de entre el 18% y el 21%, según la Secretaría de Energía. Sin embargo, la situación cambió de forma abrupta en las últimas semanas.

Hasta el 12 de marzo, el barril Brent acumuló una suba del 30% interanual y del 48% respecto a inicios de 2026, impulsado principalmente por el conflicto bélico y las restricciones en el estrecho de Ormuz, una zona estratégica para el comercio global de petróleo.

Este escenario genera presión directa sobre los precios locales y abre la puerta a nuevos incrementos. De hecho, especialistas proyectan que los combustibles podrían aumentar otro 10% adicional si la tendencia internacional se mantiene.

¿Cuánto cuesta cargar combustible hoy en Villa Mercedes?

De acuerdo a un relevamiento en una estación de servicio de Villa Mercedes, los precios actualizados este domingo son:

Nafta Súper: $1904

$1904 Infinia: $2066

$2066 Diesel 500: $2019

$2019 Infinia Diesel: $2181

Estos valores reflejan el impacto directo de las últimas subas y podrían modificarse nuevamente en el corto plazo.

Un escenario abierto a nuevos ajustes

La falta de comunicación oficial sistemática por parte de las petroleras y la desregulación en la publicación de precios generan un contexto de incertidumbre para los consumidores.

Mientras tanto, el mercado sigue de cerca la evolución del conflicto internacional y el comportamiento del crudo, dos variables que hoy marcan el ritmo de los surtidores en todo el país.