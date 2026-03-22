Combustibles: volvieron a aumentar este domingo al mediodía y ya acumulan subas en cadena en Villa Mercedes

A pocas horas de haberse difundido los últimos valores de los combustibles, este domingo al mediodía se registró un nuevo aumento en los surtidores de Villa Mercedes, profundizando la tendencia alcista que atraviesa el sector en las últimas semanas.

El ajuste se da en un contexto de subas acumuladas superiores al 16% en lo que va de marzo, impulsadas por el incremento del precio internacional del petróleo y la tensión geopolítica en Medio Oriente, factores que continúan presionando sobre el mercado local.

Nuevos precios en surtidores

Según un relevamiento actualizado en una estación de servicio de YPF, los valores vigentes desde este domingo al mediodía son:

Nafta Súper: $1925

$1925 Infinia: $2085

$2085 Diesel 500: $2037

$2037 Infinia Diesel: $2296

Los nuevos precios reflejan un incremento respecto de los valores informados previamente en la mañana, confirmando la dinámica de ajustes escalonados que se viene observando en el sector.

Subas en tiempo real y sin aviso previo

En los últimos meses, las petroleras dejaron de informar de manera sistemática los aumentos, lo que genera escenarios de actualización casi inmediata en los surtidores, muchas veces sin comunicación oficial previa.

Esta situación provoca que los consumidores se encuentren con variaciones en cuestión de horas, como ocurrió en esta jornada, donde el incremento se aplicó el mismo día.

Un contexto que anticipa más aumentos

Especialistas del sector energético coinciden en que el precio internacional del crudo todavía no impactó completamente en los valores locales, por lo que no se descartan nuevas subas en el corto plazo.

Mientras tanto, el comportamiento del petróleo y la evolución del conflicto internacional continúan siendo las variables clave que definirán el ritmo de los próximos ajustes en Argentina.