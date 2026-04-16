Comenzó la entrega de bicicletas del Plan TuBi 2026 a estudiantes de Villa Mercedes

Este jueves, la comunidad educativa del Centro Educativo N°10 ‘Ramiro Podetti’ de Villa Mercedes recibió al gobernador Claudio Poggi, quien encabezó la primera entrega de bicicletas del Plan “TuBi, Mi Provincia en Bicicleta – 2026” en la ciudad.

La política pública está destinada a estudiantes de quinto año del nivel Secundario y ya tuvo entregas previas en las localidades de San Luis y Luján, marcando su expansión progresiva en toda la provincia.

Durante el acto, el mandatario provincial destacó el contexto en el que se implementa el programa: el 2026 fue declarado como el Año de la Educación en San Luis, en conmemoración de los 200 años de la primera escuela fundada por Domingo Faustino Sarmiento en San Francisco del Monte de Oro.

“Es el Año de la Educación en San Luis, porque se cumplen 200 años de la primera escuela que fundó Sarmiento”, expresó Poggi, quien además valoró el rol del establecimiento anfitrión. “Es una escuela técnica muy prestigiosa de Villa Mercedes y de la provincia”, afirmó.

El Gobernador explicó que el Plan TuBi alcanza a todos los estudiantes de quinto año, sin distinción entre instituciones de gestión pública o privada, tanto en zonas urbanas como rurales. Asimismo, detalló el sistema de uso de las bicicletas: “Es como un préstamo. Los estudiantes la utilizan durante el secundario y, al finalizar, pasa a ser de su propiedad”.

En ese sentido, subrayó los beneficios del programa: movilidad económica, cuidado ambiental y promoción de la salud. “Es económica, no contamina y promueve hábitos saludables. Queremos que la usen y la disfruten”, remarcó.

Por su parte, la directora del establecimiento, Elvira Aguilar, dio la bienvenida al mandatario y destacó el impacto de la iniciativa en la comunidad educativa. “La entrega de la bicicleta representa mucho más que un recurso material: es una herramienta de igualdad, acceso y oportunidades”, sostuvo.

La docente también señaló que el programa contribuye a fortalecer el desarrollo de los jóvenes: “Es acercar a nuestros estudiantes a sus metas, apostar al presente y al futuro en una comunidad llena de valores, esfuerzo y sueños”.

El Centro Educativo N°10 cuenta con una matrícula superior a los 1.100 alumnos en sus tres niveles y una orientación técnica en química e industria de procesos, posicionándose como una institución clave en la formación de jóvenes en la ciudad.

Durante la jornada, se proyectó un video institucional del Plan y se presentó la nueva aplicación TuBi. Al finalizar el acto, estudiantes de quinto año compartieron un momento cercano con el Gobernador, quien participó de fotos, videos para redes sociales —incluida la plataforma TikTok— y una bicicleteada simbólica que dio inicio formal a la implementación del programa en Villa Mercedes.