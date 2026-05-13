Comerciantes de Villa Mercedes denuncian rotura de bolsas de basura y suciedad frente a los locales

La preocupación crece entre comerciantes y vecinos de la zona de avenida Presidente Perón y León Guillet, en la ciudad de Villa Mercedes, tras reiterados hechos de rotura de bolsas de residuos que terminan con basura desparramada en la vía pública.

El reclamo fue expuesto por Daniel Monasterio, empleado de un comercio recientemente inaugurado en el sector, quien denunció que en apenas 45 días sufrieron tres episodios similares frente al local gastronómico “Palacio de Fiambre”.

Según relató, durante la madrugada personas rompen las bolsas de residuos dejadas para la recolección y esparcen la basura sobre la vereda y el ingreso del negocio. Lo que más llamó la atención de los comerciantes es que, de acuerdo a los testimonios, quienes realizan esta maniobra “se llevan las bolsas vacías” y dejan los residuos tirados.

“No buscan comida. Se llevan la bolsa negra y dejan todo desparramado”, expresó Monasterio durante una entrevista radial.

El comerciante sostuvo que la situación genera serios inconvenientes de higiene, especialmente por tratarse de un local vinculado a la venta de alimentos. Además, advirtió sobre la proliferación de insectos y roedores, así como el impacto negativo en la imagen del comercio y del sector.

“Tenés que volver a limpiar todo cada mañana. La gente llega y ve basura en el ingreso del local. La imagen es malísima”, remarcó.

Sospechas por el destino de las bolsas vacías

Otro de los aspectos que despertó preocupación entre los vecinos es que, según señalaron, las personas que rompen las bolsas no revisan los residuos en busca de alimentos, sino que retiran únicamente las bolsas negras.

Monasterio especuló con que podrían ser utilizadas para reciclado y posterior reventa, aunque aclaró que no tiene pruebas concretas sobre esa situación.

“Todos los vecinos comentan lo mismo: abren las bolsas, tiran todo y se llevan la bolsa vacía”, indicó.

Ofrecieron limpiar la basura tras el hecho

El episodio sumó un dato que los comerciantes calificaron como “llamativo”. Según el testimonio, luego de encontrar la basura desparramada apareció una persona ofreciendo retirar los residuos a cambio de dinero.

Aunque el comerciante evitó acusaciones directas, reconoció que la situación generó sospechas y malestar entre quienes trabajan en la zona.