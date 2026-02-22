Comienzan las clases en San Luis este lunes 23 de febrero

SAN LUIS, Argentina – Este lunes 23 de febrero de 2026 inician las actividades áulicas del ciclo lectivo 2026 en la provincia de San Luis, según confirmó el Ministerio de Educación y difundió oficialmente la Agencia de Noticias San Luis.

La medida forma parte del Calendario Escolar Único 2026, que organiza el funcionamiento pedagógico de todos los niveles educativos, tanto de gestión estatal como privada, y responde a lo establecido en el decreto que rige el año escolar.

Desarrollo del inicio de clases

Las clases comenzarán formalmente este lunes 23 de febrero para los niveles Inicial y Primario .

En tanto, el nivel Secundario y la Educación de Jóvenes y Adultos retomarán sus actividades áulicas a partir del miércoles 25 de febrero .

La presentación del personal docente, directivos y supervisores tuvo lugar días previos al inicio formal de las clases, en concordancia con el calendario aprobado.

Contexto institucional y educativo

El calendario escolar para 2026 contempla un total mínimo de 190 días efectivos de clase, en cumplimiento con las normativas nacionales y las pautas definidas por el Consejo Federal de Educación.

Este esquema de inicio se ubica inmediatamente después de celebraciones del verano y carnavales, una planificación que se replica en otras jurisdicciones que también empiezan las aulas en fechas similares durante febrero.

Receso del año escolar

El receso escolar de invierno está programado entre el 6 y el 17 de julio , otorgando un espacio de descanso y actividades recreativas en mitad del año académico.

El cierre del ciclo lectivo 2026 está previsto para el viernes 18 de diciembre, señala el cronograma oficial, cerrando así un ciclo completo de actividades educativas en la provincia.

Este inicio pone en marcha un año educativo esperado por estudiantes, familias y comunidades educativas puntanas, que se preparan para retomar la rutina escolar tras las vacaciones de verano.