Como no llegaba la ambulancia, trasladó en su camioneta a su hermano con covid que murió camino al hospital

Un hombre de 47 años de la ciudad formoseña de Clorinda que estaba contagiado de coronavirus finalmente murió cuando era trasladado por sus familiares en una camioneta hacia un hospital, porque se cansaron de esperar a la ambulancia que nunca llegó.

Anuncio

La víctima debió ser llevada de apuro en la caja del vehículo, aunque falleció antes de arribar al centro de salud. “Llamamos a la ambulancia pero tuvimos que ir en camioneta de tanto esperar”, aseguró Darío Villalba, hermano del hombre fallecido.

Cuando llegaron al hospital, la hermana del hombre que hace 21 días había recibido la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 pudo grabar un video donde se observa que había al menos cuatro ambulancias estacionadas en la entrada del lugar.

El hermano de la víctima señaló: “Creo que el video habla por sí solo. Nosotros llamamos al Cipec, que es el sistema de ambulancias de Clorinda, entre las 2:30 y las 3:00 de la madrugada. Pero de tanto esperar no se presentaron y por eso tuvimos que buscar una camioneta particular, alzar a mi hermano y traerlo hasta el hospital pero lamentablemente falleció en el camino”.

Anuncio

En este sentido, Darío Villalba agregó: “Mi hermano estuvo un día internado por el coronavirus, pero los doctores le dijeron que estaba bien y que se volviera a su casa. Así lo hizo pero después se sentía cada vez peor porque no podía hablar, no podía respirar. Y se sintió mal esta madrugada y por eso lo tuvimos que traer en esa camioneta particular habiendo ambulancias estacionadas en la vereda del hospital, que no sé por qué no fueron a buscar a mi hermano. Había personal del Cipec limpiando las ambulancias cuando llegamos”.

Por último, Villalba aseguró: “Mi hermano murió por falta de oxígeno, prácticamente por falta de cuidados. Porque no quisieron internarlo y ponerle oxígeno, y por eso pasó lo que pasó, Cuando llegamos al hospital nadie nos dijo nada porque acá en Formosa se manejan así, que se mueran los que se tengan que morir y listo. Nadie de este gobierno se comunicó con nosotros, y no tenemos esperanza de que vayan a hacerlo. Porque con este gobierno vamos de mal en peor”.

En la provincia gobernada por Gildo Insfrán existen otras ocho denuncias sobre pedidos de ambulancias que nunca llegan, y en esta misma línea el lunes apareció una mujer muerta en un centro de aislamiento porque no llegó la atención médica que se había solicitado. Además hay numerosos casos de personas que se descomponen y no son atendidas en el hospital.

También se denunció el caso de una familia formoseña que tuvo que convivir 48 horas con un pariente fallecido de coronavirus, porque no les querían enviar una ambulancia para retirar el cadáver por “miedo” a que el personal de salud se contagiara la enfermedad.