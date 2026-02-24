Comuna Expo 2026: San Luis abre la temporada cultural con La Dame Blanche como show central

La ciudad de San Luis será escenario de la primera edición de COMUNA EXPO 2026, el evento de apertura de temporada del Comuna Club, que se realizará el sábado 28 de febrero, de 19:00 a 23:59, en el predio ubicado sobre Colón Extensión Sur, Ruta Provincial N° 3

La propuesta combinará exposición institucional, intercambio cultural, feria de marcas y espectáculos en vivo, con el objetivo de presentar la agenda 2026/2027 y fortalecer la red de colaboradores, sponsors y referentes del sector cultural.

Un encuentro para mostrar la agenda y fortalecer alianzas

Según la información oficial, la jornada marcará el inicio formal de la temporada cultural del espacio, consolidando un modelo de gestión basado en la construcción colectiva de experiencias sostenibles y memorables.

La organización anticipó que el evento reunirá a colaboradores, socios estratégicos, artistas y sponsors, quienes formarán parte de un recorrido artístico con intervenciones interactivas, exhibiciones y espacios de networking.

A las 21:00, se desarrollará la disertación y conferencia de prensa titulada “¿Qué es Comuna hoy?”, donde se presentará oficialmente la agenda 2026/2027

Show internacional desde Cuba

El cierre artístico estará a cargo de la reconocida artista cubana La Dame Blanche, quien brindará un show en vivo a partir de las 22:00, seguido por un DJ set desde las 23:30

La programación incluye además feria de marcas, stands de sponsors, intervenciones y propuestas gastronómicas, consolidando un formato que combina cultura, música y experiencias.

Cómo participar como sponsor o colaborador

Desde la organización detallaron distintas categorías de participación: Main Sponsor, Sponsor Apoyo y Colaborador, con presencia en piezas gráficas, menciones digitales y espacios físicos dentro del evento.

Para formar parte, los interesados pueden comunicarse con:

Nicolás Salina (2664-344942)

José Miranda Bernal (2664-705174)

Maira Balbo (2664-776672)

La primera edición de COMUNA EXPO se posiciona así como un evento estratégico dentro del calendario cultural de San Luis, combinando presentación institucional, música internacional y articulación con el sector privado.