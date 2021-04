Comunicado del Juzgado Correccional Nº2 sobre la habilitación de gimnasios en Villa Mercedes

Villa Mercedes (Poder Judicial) La Dra. Maria Antonella Panero Magnano emitió un comunicado atento a la circulación de audios falsos que informan que habría ordenado habilitar la actividad de gimnasios. En ese sentido, la magistrada desmintió dichas acciones y expresó: “No es mi competencia poder autorizar este tipo de actividades que han sido suspendidas por el Poder Ejecutivo Provincial en un decreto y un DNU Nacional” Asimismo, agregó que no puede revertir esas medidas.

La Juez, explicó que el encargado de legislar las actividades permitidas o no en el contexto de emergencia sanitaria actual, es el Poder Ejecutivo Nacional a través de los Decretos de Necesidad y Urgencia y las medidas complementarias. Mientras que el Poder Ejecutivo Provincial, tiene la facultad de adherirse o no a dichas medidas.

Por último, la Dra. Panero aclaró que su función es hacer cumplir las leyes, las normas, los decretos y lo establecido por los Poderes Legislativo y Ejecutivo.

Redacción: D. Zambrano

Corrección: G. Campana