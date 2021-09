Con dos goles de Cruz, Banfield venció a Atlético Tucumán por 2 a 0

Con dos goles del delantero Juan Manuel Cruz, Banfield venció hoy a Atlético Tucumán por 2 a 0 y rompió una racha de nueve partidos sin ganar en el cotejo disputado esta noche en el sur bonaerense por la decimotercera fecha de la Liga Profesional.

El hijo del recordado Julio “Jardinero” Cruz, marcó de cabeza a los 10 minutos y con una gran definición personal a los 26, ambos en el primer tiempo.

Con este resultado el “taladro” suma 13 puntos y está ubicado en la decimonovena posición, mientras que el “decano” acumula 15 y ocupa la decimosexta colocación.

Banfield salió como un equipo necesitado de puntos, y se dio el primer gusto a los 10 cuando Cruz cabeceó a la red un pase de Dátolo, y a partir de ese momento, y con el resultado a su favor, controló el juego y prácticamente no sufrió en defensa.

Poco después un pelotazo en cortada para Cruz, lo dejó mano a mano ante Lucchetti, lo eludió a la derecha y definió desde un ángulo complicado para el 2 a 0 parcial.

La segunda parte tuvo a Banfield como protagonista y haciendo que Lucchetti fuera figura de su equipo, porque tapó dos pelotas de gol, un remate se estrelló en un poste y dos delanteros no pudieron definir bien bajo los tres palos.

Banfield controló, dominó y generó las ocasiones de gol más claras, pero no logró aumentar la diferencia.

Síntesis:

Liga Profesional.

Fecha 13.

Banfield 2 – Atlético Tucumán 0.

Estadio: Florencio Sola (Banfield).

Árbitro: Silvio Trucco.

Banfield: Facundo Altamirano; Emanuel Coronel, Alexis Maldonado, Luciano Lollo, Gustavo Canto; Giuliano Galoppo, Nicolás Domingo; Juan Pablo Álvarez, Jesús Dátolo, Agustín Urzi; Juan Manuel Cruz. DT: Javier Sanguinetti.

At. Tucumán: Cristian Lucchetti; Felipe Campos, Mauro Osores, Yonathan Cabral, Matías Orihuela; Guillermo Acosta, Cristian Erbes, Joaquín Pereyra, Ramiro Carrera; Oscar Benítez y Cristian Menéndez. DT: Omar De Felippe.

Goles en el primer tiempo: 10m y 26m Cruz (B).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Leonardo Heredia por Pereyra (AT), 13m Augusto Lotti por Menendez (AT) y Luciano Pons por Cruz (B), 26m Renzo Tesuri por Benitez (AT), 27m Ciro Rius por Carrera (AT), 34m Mauricio Cuero por Urzi (B) y Nicolás Linares por Galoppo (B), 43m Matías Gonzalez por Alvarez (B) y Ramiro Enrique por Datolo (B), 44m Lucas Naranjo por Erbes (AT).