Con “El Pulga” Rodríguez intratable, Colón superó a Godoy Cruz 3 a 1

Dos goles del interminable Luis Miguel “El Pulga” Rodríguez, le permitieron a Colón de Santa Fe conseguir su primer triunfo en la Copa de la Liga Profesional, sobre Godoy Cruz por 3 a 1, en el estadio de Patronato de Paraná, por la segunda fecha de la Zona B.

El equipo “sabalero” abrió la cuenta con un golazo de Facundo Farías, a los 38 minutos del primer tiempo, pero en el complemento el “tomba” igualó con un penal convertido por Martín Ojeda, a los 14.

Pero luego apareció Luis Miguel “El Pulga” Rodríguez, quien primero sorprendió al arquero paraguayo Juan Espínola y desde un córner marcó el segundo gol de Colón, y después ejecutando un penal.

En la próxima jornada Colón visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero, mientras que el “Tomba” recibirá a Aldosivi de Mar del Plata.

El equipo de Julio César Falcioni, quien llegó a las 250 victorias dirigiendo en el fútbol argentino, logró tener el control del partido, ante un Godoy Cruz que le planteó pelea.

Un golazo de Farías, tras recibir un pelotazo y bajarla de pecho, puso a Colón en la delantera, pero casi en pocos minutos Godoy Cruz igualó con un penal de Ojeda.

Abierto y con propuestas claras, ambos equipos intentaron buscar siempre el arco rival y Burián se destacó ante un cabezazo de Allende, pero la magia estaba esperando en los pies de Luis Miguel Rodríguez.

El delantero ejecutó un córner y el balón, con un raro efecto, descolocó a Espínola, quien no pudo contener el remate y se metió con pelota y todo dentro del arco.

En pocos minutos Godoy Cruz perdió la compostura y nuevamente Rodriguez se anotó en la red ejecutando de manera exquisita un penal, casi sin carrera.

Síntesis:

Colón 3 – Godoy Cruz 1.

Zona B – Fecha 2.

Estadio: “Prebístero Bartolomé Grella”. (Patronato).

Arbitro: Ariel Penel.

Colón: Leonardo Burián; Jonathan Sandoval, Facundo Garcés, Joaquin Novillo, Rafael Delgado; Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Cristian Bernardi, Juan Sánchez Miño; Facundo Farías y Luis Miguel Rodríguez. DT: Julio Falcioni.

Godoy Cruz: Juan Espínola; Néstor Breitenbruch, Gianluca Ferrari, Guillermo Ortíz, Leonel González, Nelson Acevedo, Gonzalo Abrego, Matías Ramírez, Ezequiel Bullaude, Martín Ojeda y Tadeo Allende. DT: Diego Flores.

Goles en el primer tiempo: 38m Farías (C).

Goles en el segundo tiempo: 14m Ojeda (GC), de penal, 21m Rodríguez (C), 31m Rodríguez (C), de penal.

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Bruno Leyes por Acevedo (GC), 14m Juan Pintado por Ramírez (GC), 18m Cristian Vega por Bernardi (C), 19m Lucas Beltrán por Sánchez Miño (C), 21m Tomás Badaloni por Allende (GC), 28m Valentin Burgoa por Abrego (GC), 40m Eric Meza por Farías (C), 45m Goltz por Aliendro (C) y Brian Farioli por Rodríguez (C).

