Con el VAR como protagonista, Colombia y Ecuador empataron sin goles en un duelo clave por la clasificación

Colombia y Ecuador, con el entrenador argentino Gustavo Alfaro, igualaron hoy sin goles en el estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla, por la duodécima fecha de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, en un cotejo que tuvo al VAR como protagonista.

El seleccionado local, que tuvo las situaciones más claras, estuvo a punto de ver cómo se le escapaba el duelo por un penal sobre Gonzalo Plata que sancionó el árbitro peruano Diego Haro, pero el VAR intervino en la jugada y dio marcha atrás en la decisión.

También en el complemento, en el último segundo del encuentro, el seleccionado “cafetero” celebró el triunfo por un gol del defensor Yerry Mina, pero otra vez apareció el VAR para anular el tanto por una mano del marcador central que desató la polémica nuevamente.

En cuanto al juego, Colombia no pudo doblegar la resistencia del arquero Alexander Domínguez, quien agigantó su figura en dos situaciones claves y le permitió a su equipo llevarse un punto importante de Barranquilla.

Con este resultado, el seleccionado colombiano alcanza la línea de Uruguay, que tiene un partido menos, con 16 puntos, lo que lo ubica en la cuarta posición por diferencia de gol, al tiempo que el siguiente rival será el duro Brasil en condición de visitante.

El equipo de Alfaro, por su parte, sigue tercero con 17 unidades a la espera del resto de la jornada, mientras que en la próxima fecha recibirá a Venezuela.

Síntesis del partido:

Eliminatorias Sudamericanas.

Fecha 12 .

Colombia-Ecuador.

Estadio: Metropolitano de Barranquilla .

Árbitro: Diego Haro (Perú).

Colombia: David Ospina; Juan Cuadrado, Yerry Mina, Carlos Cuesta, Johan Mojica; Wilmar Barrios, Matheus Uribe, Juan Fernando Quintero, Luis Díaz; Rafael Santos Borré y Duván Zapata. DT: Reinaldo Rueda.

Ecuador: Alexander Domínguez; Ángelo Preciado, Piero Hincapié, Félix Torres, Pervis Estupiñán; Carlos Gruezo, Moisés Caicedo; Alan Franco, Ángel Mena; Enner Valencia y Michael Estrada. DT: Gustavo Alfaro.

Cambios en el segundo tiempo: 13m. Gustavo Cuéllar por Matheus Uribe (C) y Radamel Falcao García por Rafael Santos Borré (C); 17m. Gonzalo Plata por Enner Valencia (E); 24m. Daniel Muñoz por Juan Fernando Quintero (C) y Roger Martínez por Duván Zapata (C); 28m. Ayrton Preciado por Ángel Mena (E); 41m. Xavier Arreaga por Ángel Preciado (E) y Diego Palacios por Alan Franco (E).