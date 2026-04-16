Con foco en la esterilización, avanzan las obras del primer piso del Policlínico de Villa Mercedes

El gobernador Claudio Poggi inició este jueves su agenda oficial en el Policlínico Regional “Juan Domingo Perón” de Villa Mercedes, donde encabezó la firma del contrato para la refacción del Servicio de Esterilización, una obra clave que demandará una inversión de $488 millones.

La intervención forma parte del plan de recuperación integral del primer piso del hospital, un sector que había quedado abandonado tras los daños sufridos y la falta de reparaciones en la gestión anterior. Según destacaron desde el Ejecutivo, se trata de la cuarta etapa de un proyecto que comenzó en diciembre de 2023, al inicio del actual mandato.

En etapas previas, se reacondicionaron áreas críticas como la zona de internación en planta baja, los quirófanos y la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), y actualmente avanzan nuevas salas de internación junto al Servicio de Endoscopia.

Durante el acto, el mandatario estuvo acompañado por el intendente Maximiliano Frontera, la ministra de Salud Teresa Nigra, funcionarios provinciales y legisladores.

El director de Infraestructura Sanitaria, Alejandro Vrbos, explicó que el nuevo sector contará con tres áreas diferenciadas: una zona no crítica para la recepción de materiales, una zona media para su preparación y una zona crítica destinada a la esterilización. Además, remarcó que el servicio no solo atenderá las necesidades del Policlínico, sino también de otros centros de salud y hospitales de la ciudad.

El contrato fue rubricado por la presidenta de Constructora San Luis SAPEM, María Pía Pollio, y el socio gerente de Terruño SRL, Enrique Alberto Páez.

“Estamos dando un paso más en esta puesta en valor general y modernización, porque cada mejora implica actualización. Es un avance para el progreso del sistema de salud pública de Villa Mercedes y la región”, sostuvo Poggi, quien además valoró el compromiso del personal sanitario que continúa prestando servicio en medio de las obras.

Por su parte, la ministra Teresa Nigra recordó los daños ocasionados por la tormenta de enero de 2023, que afectó gravemente el primer piso del edificio. En ese sentido, subrayó que el nuevo servicio resulta fundamental para la bioseguridad hospitalaria y permitirá centralizar procesos que actualmente se realizan en hospitales de Merlo y en el Hospital Central “Ramón Carrillo”.

También adelantó que se incorporará equipamiento pendiente y nuevo instrumental para garantizar el funcionamiento óptimo del área.