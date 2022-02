Con lo justo, Unión de Santa Fe venció a Atlético Tucumán

Sin sobrarle demasiado, pero con la efectividad a pleno, Unión de Santa Fe logró meterse en la conversación de la punta de la tabla de posiciones de la Zona A, al vencer esta noche a Atlético Tucumán por 1 a 0 por la Copa de la Liga Profesional.

El equipo santafecino se impuso con un golazo del delantero uruguayo Jonathan Álvez, a los 9 minutos del segundo tiempo, desde un lugar muy cerrado.

En la próxima fecha el “tatengue” deberá visitar a Sarmiento de Junín, mientras que el “decano” recibirá a Patronato de Paraná. Unión se mostró como un equipo compacto, aguerrido y trabajador, pero esta vez careció de las ideas que expuso en el triunfo ante River (1-) en el arranque del torneo.

El habilidoso Luna Viale estuvo muy marcado en la zona media, donde el “Vasco” Azconzábal apostó a jugar el partido, pero el local siempre estuvo más acertado para ir a buscar el campo rival.

El ir y venir del primer tiempo entregó muy poco frente a los arcos, solo algunos remates sin demasiado peligro.

A poco de comenzar el complemento la picardía del uruguayo Álvez hizo lo difícil, sencillo, ya que corrió una pelota por la izquierda, enganchó y sacó un remate alto que dejó sin chances al arquero rival.

Después Unión esperó lo que podía ofrecer el “decano”, que tampoco fue mucho y lo poco que expuso fue sin demasiada conexión, ya que jugó más a los centros y al error que al juego asociado.

A los 38 del complemento el “decano” casi tuvo el empate con un tiro libre de Eugenio Isnaldo que Sebastián Moyano sacó al córner junto a palo.

En el final casi lo tuvo Nardoni, pero Marchiori le ahogó el grito de manera heroica, aunque el resultado no se modificó.

Síntesis:

Copa de la Liga Profesional.

Zona A – Fecha 3.

Unión – Atlético Tucumán.

Estadio: 15 de Abril (Unión de Santa Fe).

Árbitro: Fernando Espinoza

Unión: Sebastián Moyano; Federico Vera, Franco Calderón, Emanuel Britez, Claudio Corvalán; Daniel Juárez, Juan Carlos Portillo, Enzo Roldán, Gastón González; Mauro Luna Diale y Jonatan Álvez. DT: Gustavo Munúa.

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Martín Garay, Bruno Bianchi, José Doldán, Gabriel Risso Patrón; Marcelo Ortíz, Joaquín Pereyra, Gastón Gil Romero, Leonardo Heredia, Ramiro Carrera; Augusto Lotti. DT: Juan Manuel Azconzábal.

Gol en el segundo tiempo: 9m Alvez (U).

Cambio en el primer tiempo: 38m Juan Nardoni por Luna Diale (U).

Cambios en el segundo tiempo: 18m Diego Polenta por Calderón (U) y Mariano Peralta Bauer por Juárez (U), 20m Eugenio Isnaldo por Risso Patrón (AT), Federico Andrada por Heredia (AT) y Felipe Campos por Garay (AT), 30m Ramiro Ruiz Rodríguez por Pereyra (AT), 34m Leonardo Ramos por Alvez (U) y Sebastián Jaurena por Roldán (U), 41m Cristian Menéndez por Doldán (AT).

