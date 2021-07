Con un minuto de silencio, se abandonó el rescate de sobrevivientes en el edificio derrumbado en Miami

La alcaldesa del Condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava, declaró en una conferencia de prensa, al cumplirse el día 15 del derrumbe del edificio del condominio Champlain Towers South, que los socorristas pasaron de la fase de rescate de sobrevivientes a una operación de búsqueda y recuperación de cuerpos.

De hecho, desde la medianoche del jueves se había efectuado la transición de la operación en la zona del siniestro, luego que de las autoridades determinaron que ya no había esperanza de hallar personas con vida entre la montaña de escombros.

Levine Cava reveló, en tal sentido, que los rescatistas hicieron una pausa en sus labores cerca de la 1:20 de la madrugada para guardar un minuto de silencio tras cumplirse las dos semanas del desplome de la torre de 12 pisos del edificio residencial en la Ciudad de Surfside, acaecido el pasado 24 de junio, según publica Sonia Osorio en el periódico El Nuevo Herald.

It’s with profound sadness that tonight we transition our operation from search and rescue to search and recovery.

May God bring peace to all whose hearts have been broken, and may He watch over our community in the hard days ahead. pic.twitter.com/EZgyaj78P1

— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) July 8, 2021