Con una máscara de Anonymous y con una escopeta asaltaron a una familia en La Ribera; sustrajeron más de $100 mil

La familia de Romina Torres fue víctima de un delito. Vivieron momentos de terror este domingo cerca de la 1:30 cuando fueron atacados por dos hombres vestidos de negro, con una máscara de Anonymous y con una escopeta. Estaban en la puerta de la vivienda a punto de partir de vacaciones.

En comunicación con el medio digital El Chorrillero, Torres contó que aguardaba la llegada de sus padres que iban a quedar al cuidado de la casa.

“Mi hijo de tres años estaba sentado en la sillita del auto, yo estaba en la vereda y la nena de 12 años sentada en el sillón de adentro. Mi marido sale para el auto, y de pronto veo que vienen dos personas corriendo y apuntan a mi esposo”, revivió la mujer la escena de terror que vivieron.

Así les exigieron entrar a la propiedad: “La primera impresión, sinceramente cuando los vi venir, fue que era un chiste porque uno de ellos venían con una máscara de Anonymous, ropa oscura y con una escopeta, sin importarles nada. El otro tenía un cuellito polar que le tapaba el rostro”.

Las agresiones y los gritos no cesaron. Los malvivientes tenían un solo fin: llevarse todo el dinero de la familia. “’Queremos la plata’ nos decían apuntándome en la cabeza con el arma”.

“Nosotros obviamente accedimos porque solo queríamos que se vayan. También nos quitaron un celular Samsung Galaxy A50, un Motorola Edge 20 Lite y la documentación”, relató Torres.

A pesar de haberles entregado todo lo que solicitaron, a los delincuentes no les bastó y pretendían llevarse el auto: “Agarré fuerte la llave y le dije que no porque estaba mi hijo dentro del rodado. Realmente me desesperé, pensé que iba a pasar lo peor”.

También recordó que uno de los ladrones se quedó en la puerta “haciendo campana” mientras que el otro se encargaba de completar el delito.

“No podía parar de pensar si le estaba haciendo daño a mi hijo que había quedado dentro del auto. Lo cierto, es que no sé si uno de ellos bajó a mi nene o él se bajó solito, pero apareció en la puerta y el hombre lo apuntó. Mi instinto de madre se sobrepuso por lo que de inmediato lo empujé y nos tiramos al suelo”, añadió.

Los malvivientes lograron escapar con más de $100 mil: “Fue todo muy raro porque nunca ingresaron al resto de la casa, ni se llevaron otras cosas de valor, toda la secuencia ocurrió en el living”.

Los ladrones dejaron encerrada con llave a la familia y cuando sedaban a la fuga se toparon con los papás de la mujer.

“Mi mamá se dio cuenta que nos estaban robando porque vio que era mi cartera. Los malvivientes apuntaron a mis viejos y se fueron”, agregó.

La denuncia fue radicada en la Comisaría Seccional Nº 29. Sin embargo la Policía no dio a conocer detalles del hecho, o cómo avanza en la investigación.