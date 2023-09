Condenan a 18 años de prisión a un acusado de abusar de una hija y su hijastra

En una decisión judicial que dejó perpleja a la comunidad de Villa Mercedes, un hombre identificado como G.A.R. fue condenado a 18 años de prisión por abusar sexualmente de su hija biológica y ultrajar a la hija de su expareja. Este escalofriante caso, que se remonta a denuncias presentadas el 27 de diciembre de 2022, culminó con un veredicto que sorprendió a todos los involucrados.

G.A.R. había sido imputado este año y durante el proceso judicial, tanto él como sus defensores, Silvana Alejandra Zunini y el procurador Adolfo Cafieri, no anticipaban una condena tan severa. La sorpresa fue compartida por la defensa, que esperaba una pena menor debido a hechos no acreditados, como los cargos de pornografía que no se probaron.

Los jueces Virna Eguinoa, Sebastián Cadelago Filippi y Mauro Germán D’Agata Henriquez declararon culpable a G.A.R. de “Abuso sexual simple agravado por ser cometido por un ascendiente en perjuicio de una menor de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente” y “Abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por un ascendiente en perjuicio de una menor de edad con aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente en concurso ideal con corrupción de menores agravada”.

El proceso judicial había comenzado con una solicitud de pena de 30 años de cárcel por parte de la fiscal instructora, Daniela Torres, que luego se redujo a 19 años durante los alegatos de cesura a cargo del fiscal de juicio, Ernesto Lutens.

La denuncia inicial contra G.A.R. se presentó el 27 de diciembre de 2022, cuatro meses después de que se le prohibiera acercarse a sus hijos y a su pareja debido a denuncias de violencia de género. La mujer que lo denunció en agosto de 2022 también alegó que sus hijas eran víctimas de abuso.

Las pruebas fundamentales en este caso fueron los testimonios de las víctimas, ahora con 11 y 16 años, quienes relataron en las audiencias de Cámara Gesell que los abusos ocurrían cuando su madre estaba ausente, trabajando. El abuso comenzó cuando la víctima más joven tenía solo ocho años y continuó cuando la mayor tenía 13 años. Además, el testimonio de la psicóloga del Poder Judicial, Analía Ávalos, respaldó la credibilidad de las niñas.

Para la defensa, la Cámara Gesell no debería ser un elemento determinante por sí solo para condenar a una persona, argumentando que es solo un indicio en un conjunto de pruebas. También destacaron que entre los testigos presentados estaba el hijo del acusado, quien es hermano de las víctimas y afirmó que su padre nunca cometió los actos denunciados.

Ante este veredicto inesperado, la abogada Silvana Alejandra Zunini anticipó que apelarán la sentencia con el objetivo de obtener la absolución de su cliente o, al menos, reducir la pena impuesta. Este caso continúa siendo objeto de atención y debate en Villa Mercedes y en el ámbito legal.