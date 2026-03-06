Condenan a 7 años de prisión a un “multiladrón” por una seguidilla de robos en Villa Mercedes

La Justicia de San Luis condenó a siete años de prisión efectiva a Josue Alvarez identificado como un “multiladrón”, tras comprobar su participación en una serie de robos reiterados ocurridos en Villa Mercedes.

El fallo fue dictado por un tribunal del Poder Judicial de San Luis, que consideró acreditada la responsabilidad penal del acusado luego de analizar las pruebas incorporadas durante el proceso judicial.

Robos reiterados en Villa Mercedes

Durante el juicio se expusieron distintos episodios delictivos en los que el condenado fue señalado como autor. Los hechos ocurrieron en diferentes puntos de Villa Mercedes, donde se registraron robos contra la propiedad bajo diversas modalidades.

A lo largo del debate se presentaron testimonios, informes policiales y otros elementos probatorios, que permitieron reconstruir la participación del acusado en los hechos investigados.

El tribunal concluyó que el imputado mantenía una conducta delictiva reiterada, lo que derivó en la aplicación de una pena de siete años de prisión efectiva, considerando la gravedad de los delitos y las circunstancias del caso.

Los hechos

El 3 de junio de 2024 a las 1:40 ingresó a un comercio ubicado en la intersección de calles Suipacha y Zoilo Concha donde funcionaba una verdulería. Una vez ahí, sustrajo una balanza y mercadería.

El 28 de julio de 2024, el acusado procedió a romper el vidrio de la puerta trasera de una vivienda, rompió las rejas e intentó ingresar. La denunciante advirtió la presencia y autorizó a personal policial a que ingresara. Álvarez se dio a la fuga saltando una medianera y fue aprehendido cuadras más adelante.

El hecho del 8 de noviembre de 2024 ocurrió a las 05.10 aproximadamente cuando ingresó al domicilio de una señora –denunciante-. Para ingresar escaló al techo de la vivienda y descendió al patio donde intentó abrir una puerta de madera con una regla de albañil. Al no lograr acceder, se dio a la fuga por los techos de las viviendas colindantes.

A las 5:20 aproximadamente ingresó a otro domicilio con la misma modalidad y allí intentó forzar la ventana del quincho, esta situación fue advertida por la denunciante.

El 16 de noviembre de 2024, trepó al techo de una vivienda y al querer bajarse al interior de la misma fue advertido por el denunciante. El 13 de diciembre del mismo año, procedió a romper la ventana de un local comercial, ingresó y se apoderó de varios artículos que dejó en una caja al lado de un árbol, situación advertida por la denunciante.

Otros de los hechos ocurrió el 18 de marzo de 2025. Allí Álvarez ingresó a una vivienda por una medianera, se dirigió al cuarto ubicado al fondo del patio e ingresó. Se apoderó de elementos que estaban en ese lugar y se dio a la fuga.

Otro hecho en el que participó el acusado ocurrió el pasado 12 de octubre de 2025, cuando se apoderó de una motocicleta que se encontraba estacionada en la vía pública.

Intervención judicial

La causa fue impulsada por el Ministerio Público Fiscal, que llevó adelante la investigación y sostuvo la acusación durante el proceso judicial.

Tras la valoración de las pruebas y los argumentos de las partes, el tribunal resolvió declarar culpable al acusado y dictar la condena correspondiente conforme a lo establecido en el Código Penal argentino.

El fallo se enmarca dentro de las acciones judiciales destinadas a perseguir delitos contra la propiedad y garantizar sanciones cuando se logra comprobar la responsabilidad penal de los autores.