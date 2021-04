Condenaron a 14 años a un hombre juzgado por matar a su vecino

Juana Koslay – Sus abogados se esforzaron por desligarlo del crimen resaltando la falta de testigos presenciales del hecho, y en lo dudoso de ciertas declaraciones. Pero para la Cámara Penal 1 de San Luis no hubo muchas dudas de que Gabriel Ignacio Velázquez fue quien asesinó a su vecino, Enrique Ángel Hernández, de una estocada al corazón, en 2018, en una vivienda de Juana Koslay. A pesar de que el fiscal de Cámara solicitó 25 años de cárcel, el imputado recibió una pena de 14 por el delito de “homicidio simple”.

A Hernández lo conocían como “El Memeco”; a Velázquez, como “Bin Laden”.

Y es verdad, según se desprendió del debate oral, lo que esgrimieron Guillermo Levingston y María Paula Penna, abogados del acusado, sobre “solo encontramos testimonios de oídos, no presenciales. No tenemos ningún testigo presencial del hecho, solo indicios”. “En consecuencia, no podemos decir que haya alguna confesión que la tiene acreditada el ministerio fiscal y mucho menos decir que apareció ninguna foto”, alegó el primero.

Penna, por su parte, había dicho que algunas pruebas se obtuvieron y manipularon de manera “dudosa”, como también lo fue el testimonio de uno de los principales testigos.

Antes que ellos, el fiscal de Cámara, Maximiliano Bazla Cassina, consideró que los testimonios de vecinos de víctima y victimario dejaron claro que “Bin Laden” fue el agresor y que, al llegar la Policía, éste los atendió con un cuchillo que luego se comprobó tenía sangre y que confesó haber participado en una pelea aunque no recordaba nada.

Y no solo eso. Basándose en el informe forense sobre la falta de heridas de defensa en el cuerpo de “El Memeco”, Bazla Cassina consideró que la víctima fue atacada mientras estaba durmiendo y que su agresor le asestó una puñalada que sabía iba a provocarle la muerte. Sumado que no hall+o en su análisis un motivo claro del crimen, consideró que la figura penal debía mutar a homicidio calificado, lo que implica una pena a prisión perpetua, aunque luego dijo no pediría el cambio de imputación para no violar el principio de congruencia penal y solicitó el máximo de pena por homicidio simple: 25 años de cárcel.

Con el fiscal había coincidido Diego de la Cruz Domínguez, abogado de la familia de Hernández, que les pidió a los jueces que consideraran como “la alevosía y del ensañamiento” en el crimen, ya que “El Memeco” se encontraba en completo estado de indefensión al momento del ataque, ebrio y dormido, y que según las pericias recibió 3 estocadas.