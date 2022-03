Condenaron a 6 años y 8 meses de prisión a un hombre por participar en el robo de dos vehículos

Rubén Flores fue encontrado partícipe necesario del delito de robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada y absuelto por el delito de privación ilegal de la libertad.

La Cámara Penal Nº 2 de la Segunda Circunscripción Judicial condenó hoy a Rubén Flores a sufrir la pena de 6 años y 8 meses de prisión, tras encontrarlo partícipe necesario en dos hechos de robo registrados en Villa Mercedes en el año 2019.

El tribunal, conformado por las Dras. María Silvia del Castillo de Insua, Daniela Estrada y el Dr. Aníbal Astudillo, dio lectura al veredicto minutos después de las 12 horas. También estuvieron presentes en la sala el imputado, el representante del Ministerio Público Fiscal, Dr. Ernesto Lutens y el secretario de Cámara, Dr. Héctor Lazzari. El abogado defensor de Rubén Flores, Dr. Rodolfo Mercau, escuchó la lectura del veredicto en forma remota.

Las partes quedaron notificadas con la lectura del veredicto, en el que también se resolvió absolver a Flores (art. 142 inc. 1ro. del Código Penal) por el delito de privación ilegal de la libertad por el que también estaba acusado, por el principio in dubio pro reo.

Fuente: Prensa Judicial Villa Mercedes

A continuación, se transcribe la parte resolutiva del veredicto:

“Villa Mercedes (San Luis), cuatro de marzo de dos mil veintidós.-

Y VISTO: En mérito al resultado obtenido en la votación del acuerdo que antecede y lo dispuesto por los arts. 356 y siguientes del Cód. de Procedimientos Criminales, SE RESUELVE: 1.-Declarar al acusado RUBEN FLORES, de datos personales ut-supra referenciados, PARTÍCIPE NECESARIO del delito de ROBO CALIFICADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO CUYA APTITUD PARA EL DISPARO NO PUEDE TENERSE POR ACREDITADA (arts. 166 inc. 2°, último párrafo y 45 del C.P.), dos hechos en concurso real (art. 55 C.P.) en perjuicio de los señores (…) y CONDENARLO a sufrir la pena de SEIS AÑOS Y OCHO MESES DE PRISIÓN, accesorias legales y costas procesales; 2.- ABSOLVER al acusado RUBEN FLORES por los delitos de PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD (art. 142 inc. 1ro. del C.P.) por el que venía acusado, por el principio in dubio pro reo (arts. 1° del C.P.P. y 39 de la Const. Prov.), 3.- Ténganse presente las reservas formuladas por la Defensa; 4.- Comuníquese a las víctimas (… ) en los términos de la ley 27.372, 5.- Comuníquese al Registro Nacional de Reincidencia, practíquese cómputo de pena por Secretaría y remítanse las actuaciones pertinentes al Juzgado de Sentencia para que asuma la correspondiente ejecución de pena. Protocolícese, hágase saber y oportunamente bajen”.