Condenaron a un hombre por abuso sexual agravado contra su hija menor de edad en Villa Mercedes

La Justicia de Villa Mercedes condenó a L.A.F.M. por el delito de abuso sexual simple agravado por ser ascendiente, tras una audiencia desarrollada el viernes 22 de mayo en el Juzgado de Garantía Nº 4.

Durante la audiencia, el acusado reconoció su participación en el hecho delictivo, aceptó la calificación legal y la imposición de una pena de tres años de prisión en suspenso.

De acuerdo a la investigación judicial, el hecho ocurrió durante el primer semestre de 2025 en un ámbito familiar. El condenado, padre biológico de la víctima, realizó tocamientos sobre su hija, quien tenía 15 años al momento de los hechos.

El relato de la adolescente fue validado mediante una Cámara Gesell, procedimiento judicial utilizado para preservar la integridad de niñas, niños y adolescentes en causas penales.

Medidas de protección para la víctima

Durante la audiencia intervino la Defensora de Niñez Nº 1, Victoria Cortazar Furnari, en representación de la víctima, quien solicitó medidas de protección complementarias.

Entre ellas, pidió una prohibición de acercamiento hacia la joven por cualquier medio durante el plazo de tres años. Además, requirió que el condenado inicie y complete tratamiento psicológico, debiendo acreditar su cumplimiento dentro del expediente judicial.

Tras escuchar a las partes, el juez Santiago Ortiz declaró a L.A.F.M. autor penalmente responsable del delito de abuso sexual simple agravado por ser ascendiente, en los términos previstos y penados por los artículos 119 inciso primero, con remisión al cuarto párrafo inciso b), y 45 del Código Penal Argentino.

Asimismo, el magistrado ordenó las medidas de protección solicitadas por el Ministerio Público de la Defensa.

Quiénes participaron de la audiencia

La audiencia se desarrolló el viernes 22 de mayo en el Juzgado de Garantía Nº 4. Actuó como secretario subrogante Ignacio Equerré Delaunay.

Por el Ministerio Público Fiscal intervino Nayla Cabrera Muñoz, Fiscal de Instrucción Penal con intervención en contexto de Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores Nº 1.

En representación del Ministerio Público de la Defensa participó Noelia Paez, Defensora Adjunta. También estuvo presente Victoria Cortazar Furnari, Defensora de Niñez Nº 1.

Por tratarse de un delito en perjuicio de una persona menor de 18 años, no se consignan los datos identificatorios de las partes a fin de preservar el derecho a la intimidad, privacidad y confidencialidad de la víctima, conforme al artículo 22 de la Ley 26.061.