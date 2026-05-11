Conducía alcoholizada a alta velocidad por Villa Mercedes y terminó con la camioneta secuestrada

Una camioneta fue secuestrada este lunes 11 de mayo durante la madrugada en la ciudad de Villa Mercedes, luego de que su conductora diera positivo en el control de alcoholemia realizado por personal de Tránsito Municipal.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos del Comando Radioeléctrico, tras una alerta emitida por el Centro de Operaciones Policiales, que advertía sobre una camioneta Ford Ranger gris que circulaba realizando maniobras imprudentes y a alta velocidad por diferentes calles de la ciudad.

A partir de esa comunicación, los uniformados desplegaron un operativo de localización y seguimiento que permitió interceptar el vehículo en la intersección de avenida 25 de Mayo y calle Urquiza.

La camioneta era conducida por una mujer de 35 años, quien, al momento de ser identificada, presentaba signos compatibles con ingesta alcohólica, según informaron fuentes policiales.

Posteriormente, personal de Tránsito Municipal realizó el correspondiente test de alcoholemia, cuyo resultado fue positivo: 1,73 gramos de alcohol por litro de sangre.

Ante esta situación, se labró el acta de infracción correspondiente y se dispuso el secuestro preventivo del vehículo, mientras continúan las actuaciones administrativas de rigor.

En la provincia de San Luis rige la política de tolerancia cero de alcohol al volante, por lo que conducir bajo los efectos del alcohol constituye una infracción grave y puede derivar en sanciones económicas, retención del vehículo e inhabilitación para conducir.