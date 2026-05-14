Confirmado: la Fuerza Aérea Argentina desprogramó los A4-AR Fightinghawk en Villa Reynolds

La Fuerza Aérea Argentina confirmó oficialmente la desprogramación definitiva del Sistema de Armas A-4AR Fightinghawk, una de las aeronaves de combate más emblemáticas de las últimas décadas dentro de la institución militar.

La comunicación fue realizada este jueves 14 de mayo en la sede de la V Brigada Aérea, ubicada en Villa Reynolds, provincia de San Luis, por el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, brigadier general Gustavo Javier Valverde.

El fin de una etapa histórica para la aviación militar argentina

Durante el anuncio, el titular de la Fuerza Aérea destacó el legado operativo e histórico que dejaron los A-4AR Fightinghawk, aeronaves que durante años representaron una pieza clave en la defensa aérea argentina.

Además, reconoció el compromiso y profesionalismo del personal militar y técnico que sostuvo la operatividad del sistema de armas a lo largo del tiempo.

Según explicó la institución, la decisión fue tomada tras un análisis estratégico vinculado a la eficiencia operativa y la sostenibilidad económica del sistema.

Los costos y la llegada de los F-16, claves en la decisión

Desde la Fuerza Aérea señalaron que los costos actuales de mantenimiento, logística y sostenimiento del sistema A-4AR obligaron a redefinir prioridades presupuestarias y operativas.

En ese marco, remarcaron que la reciente incorporación del Sistema de Armas F-16M Fighting Falcon demanda una importante reasignación de recursos humanos, técnicos y materiales dentro de la estructura militar.

La transición apunta a fortalecer capacidades de combate de nueva generación y avanzar hacia una modernización integral de la aviación militar argentina.

Villa Reynolds y la V Brigada Aérea, protagonistas del cambio

La noticia tiene fuerte impacto en Villa Mercedes y en toda la región, debido a la histórica presencia de la V Brigada Aérea en Villa Reynolds, donde el sistema A-4AR tuvo un rol central durante años.

La unidad militar es una de las más importantes del país y ha sido protagonista de múltiples operativos, ejercicios y tareas de defensa aérea.

Con esta medida, la Fuerza Aérea Argentina inicia formalmente una nueva etapa orientada a la incorporación de tecnología militar más moderna y adaptable a los desafíos actuales.