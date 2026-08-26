Confirmaron la causa de muerte de Dolly Parton tras su fallecimiento a los 80 años

La legendaria cantante, compositora, actriz y filántropa estadounidense Dolly Parton murió este martes 25 de agosto, a los 80 años, tras atravesar una breve batalla contra el cáncer. La noticia fue confirmada por su equipo y comunicada públicamente por su sobrino, Bryan Seaver.

La internación y sus últimos días

Dolly Parton había sido ingresada el viernes pasado en el Vanderbilt-Ingram Cancer Center, en Nashville, Tennessee, debido a complicaciones de salud. Su equipo confirmó posteriormente que la artista murió rodeada de sus seres queridos.

Hasta el momento, la familia no informó qué tipo de cáncer padecía la cantante. La confirmación de la enfermedad llegó después de varios días en los que su estado de salud había generado preocupación entre sus seguidores.

En las últimas semanas, Parton había cancelado algunas actividades públicas. El 14 de agosto no pudo asistir personalmente a la inauguración de una nueva atracción de Dollywood, el parque temático que fundó en Tennessee, debido a problemas de salud.

Días después, el 19 de agosto, participó de manera virtual en los ACM Honors, donde recibió el Poet’s Award. En aquella oportunidad se mostró optimista respecto de su recuperación y manifestó su intención de retomar sus actividades.

Nacida en Tennessee, Dolly Parton construyó durante más de seis décadas una carrera que la convirtió en una de las figuras más reconocidas de la música estadounidense.

Canciones como “Jolene”, “9 to 5”, “I Will Always Love You” y “Coat of Many Colors” trascendieron las fronteras del country y la transformaron en una figura de alcance mundial. A lo largo de su trayectoria vendió más de 100 millones de discos y obtuvo 11 premios Grammy, además de numerosos reconocimientos.

Su influencia también se extendió al cine, la televisión y los negocios. Fue una de las principales impulsoras de Dollywood y desarrolló una importante tarea filantrópica.

Uno de sus proyectos más reconocidos fue Imagination Library, programa creado en 1995 para promover la alfabetización infantil mediante la entrega gratuita de libros. La iniciativa superó los 300 millones de libros distribuidos a niños de distintos países.

Tras conocerse su muerte, la familia pidió que quienes quieran homenajear a la artista consideren realizar donaciones a Imagination Library, en línea con una de las causas que más impulsó durante su vida.

La muerte de Dolly Parton deja así una enorme huella en la música popular: una artista que convirtió sus canciones, su particular personalidad y su compromiso social en un legado que trascendió generaciones.