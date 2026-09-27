Conflictos entre provincias argentinas: qué territorios, ríos y recursos están en disputa

Un mapa puede mostrar una línea precisa entre dos provincias, pero esa línea no siempre cuenta toda la historia. En distintos puntos de la Argentina persisten desacuerdos sobre la ubicación de límites, la jurisdicción de islas y poblaciones, el aprovechamiento de ríos compartidos y los ingresos que generan los recursos naturales.

No todos los casos son iguales ni se encuentran en la misma etapa. Algunos se discuten ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación; otros dieron lugar a acuerdos entre gobiernos, y otros dependen de definiciones legislativas o de una demarcación precisa sobre el terreno. Llamarlos «guerras» puede funcionar como metáfora, pero se trata de controversias políticas, jurídicas y económicas, no de conflictos armados.

¿Por qué puede haber dudas sobre un límite provincial?

Los límites argentinos se formaron en distintos períodos y mediante instrumentos diversos: antecedentes coloniales, leyes, acuerdos, laudos y disposiciones posteriores. Además, definir jurídicamente un límite y señalar con precisión por dónde pasa en el terreno son tareas relacionadas, pero diferentes.

Un río puede cambiar de cauce; en una zona montañosa puede discutirse qué accidente geográfico corresponde a una descripción antigua; y una isla puede aparecer o modificarse por sedimentación. La cartografía moderna ayuda a ubicar esos puntos, aunque por sí sola no decide a qué provincia pertenece un territorio.

La diferencia cobra importancia cuando una línea determina quién administra una localidad, presta servicios, ejerce controles, autoriza una actividad productiva o percibe ingresos. Por eso, detrás de una discusión geográfica suele haber también consecuencias para quienes viven y trabajan en la zona.

¿Quién tiene la facultad de resolver estos conflictos?

La Constitución Nacional asigna al Congreso la facultad de fijar los límites de las provincias. A su vez, establece que las controversias entre ellas deben someterse a la Corte Suprema. El Instituto Geográfico Nacional aporta información técnica y cartográfica, pero no reemplaza las decisiones de los poderes competentes.

Esta distinción permite leer mejor cada caso: un desacuerdo sobre dónde está la frontera requiere un tratamiento diferente de una demanda por el uso de un río o una discusión sobre regalías. En ocasiones, varios de esos problemas se superponen.

Mendoza y La Pampa: el agua del río Atuel y las regalías

El conflicto entre Mendoza y La Pampa es uno de los más conocidos. El río Atuel atraviesa territorio mendocino antes de llegar a La Pampa. Las obras y el aprovechamiento del agua aguas arriba provocaron un prolongado reclamo pampeano por sus efectos ambientales y productivos.

La Corte Suprema reconoció la condición interprovincial del río y, en 2020, fijó como meta interina un caudal mínimo permanente de 3,2 metros cúbicos por segundo en el límite entre ambas provincias. También dispuso que las provincias y el Estado nacional determinaran las acciones necesarias para alcanzarlo.

Al problema del agua se suma una controversia económica por las regalías hidroeléctricas de Los Nihuiles. Mendoza y La Pampa sostienen posiciones diferentes sobre su distribución. Aunque ambos debates están vinculados con el Atuel, el caudal que debe llegar a La Pampa y el reparto de regalías son cuestiones distintas.

Salta y Jujuy: una extensa frontera con diferencias pendientes

Entre Salta y Jujuy, la discusión gira alrededor de tramos de su límite común y de la forma de trasladar antecedentes históricos y jurídicos al territorio actual. La cuestión puede afectar la jurisdicción de poblaciones, tierras y áreas con recursos minerales.

Aquí aparece una dificultad frecuente: una descripción antigua puede resultar insuficiente para ubicar una línea con la precisión que hoy exigen la administración pública, los catastros y las inversiones. Hasta que las diferencias se aclaren, las posiciones de una y otra provincia deben presentarse como reclamos en disputa, sin atribuir de manera concluyente el territorio a una de ellas.

Salta y Catamarca: el valor estratégico de los salares

En la Puna, los desacuerdos entre Salta y Catamarca adquirieron mayor relevancia por los proyectos mineros, especialmente los vinculados con el litio. Entre las zonas mencionadas en la controversia figuran los salares del Hombre Muerto y del Diablillo.

La delimitación puede determinar qué provincia ejerce autoridad sobre una actividad y cómo se distribuyen sus beneficios. Los gobiernos han recurrido también a entendimientos para administrar aspectos económicos de la disputa. Un acuerdo sobre ingresos no equivale necesariamente a resolver de manera definitiva todo el trazado limítrofe.

Santiago del Estero y Catamarca: localidades junto a la línea discutida

Santiago del Estero y Catamarca mantienen diferencias sobre una zona de su frontera en la que se encuentra Las Palmitas. En estos casos, la discusión excede la superficie de tierra reclamada: puede incidir en registros, prestación de servicios, infraestructura y competencias administrativas.

Para los habitantes, la pregunta práctica es quién debe responder por esas funciones mientras persiste el desacuerdo. Ese impacto cotidiano suele quedar oculto cuando el conflicto se describe únicamente como una pelea por kilómetros cuadrados.

Entre Ríos y Santa Fe: las islas del Paraná

El río Paraná separa a Entre Ríos y Santa Fe, pero su geografía no es estática. La sedimentación, la erosión y las variaciones del cauce plantean preguntas sobre la jurisdicción de islas e islotes.

Establecer qué provincia debe administrarlos puede tener efectos sobre el uso de la tierra, las actividades productivas y los controles ambientales. La aparición o transformación de una isla no permite concluir automáticamente que su jurisdicción cambió: hay que examinar las normas y los antecedentes aplicables.

Neuquén y Río Negro: el Nahuel Huapi y el río Limay

Neuquén y Río Negro arrastran diferencias históricas relacionadas con sectores del lago Nahuel Huapi, incluida la isla Victoria, y con formaciones vinculadas al río Limay.

Es un ejemplo de cómo un límite definido a partir de cuerpos de agua puede dar lugar a interpretaciones contrapuestas. Además del interés territorial, entran en juego la administración y la gestión de áreas de importancia turística y ambiental.

Río Negro y Chubut: demarcación y administración

Entre Río Negro y Chubut se registraron diferencias por sectores fronterizos cuya demarcación generó problemas administrativos. Ambas provincias también mantuvieron reclamos vinculados con obras y obligaciones económicas.

Este caso muestra que una dificultad limítrofe puede convivir con negociaciones sobre asuntos concretos. Los acuerdos para atender un problema de gestión no deben confundirse con una solución general de todas las diferencias entre dos jurisdicciones.

La Rioja y San Juan, y otros tramos pendientes

La Rioja y San Juan tienen antecedentes de desacuerdos sobre sectores de su límite. También existen tramos cuya demarcación o representación ha requerido estudios entre otras provincias, incluidas San Luis y San Juan, San Juan y Mendoza, y jurisdicciones del norte y del litoral.

Conviene distinguir aquí entre un conflicto activo por un territorio específico y un tramo que necesita precisiones técnicas. La existencia de una demarcación pendiente no significa, por sí misma, que haya una demanda judicial o una disputa política abierta.

Lo que está en juego para los habitantes

Las controversias interprovinciales suelen explicarse a través de mapas, expedientes y declaraciones de gobernadores. Sin embargo, sus efectos pueden ser más cercanos: quién mantiene un camino, dónde se registra una propiedad, qué autoridad controla una explotación o qué gobierno debe prestar un servicio.

También hay consecuencias que exceden a las provincias enfrentadas. El aprovechamiento de un río interprovincial, por ejemplo, puede afectar ecosistemas y comunidades aguas abajo. En esos casos, resolver una diferencia exige atender tanto las competencias estatales como los efectos ambientales y sociales.

El desafío común es convertir antecedentes dispersos y posiciones contrapuestas en límites claros, acuerdos aplicables y decisiones que se cumplan. Mientras eso no ocurra, el mapa seguirá mostrando líneas sencillas para conflictos que, sobre el terreno, son bastante más complejos.

Fuentes y referencias: Constitución Nacional, artículos 75, inciso 15, y 127; sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el río Atuel, del 16 de julio de 2020; aportes técnicos e históricos de especialistas en geografía y de la Academia Nacional de Geografía.