Conmoción en Comodoro Rivadavia: qué se sabe de la muerte de Ángel, el nene de 4 años que investiga la Justicia

La muerte de Ángel, un niño de 4 años en Comodoro Rivadavia, Chubut, sacudió a todo el país y activó una compleja investigación judicial. Con el correr de las horas, se conocieron detalles que profundizan el drama familiar y social detrás del caso, mientras la Justicia intenta reconstruir qué ocurrió.

😢 Dolor que conmueve al país La muerte de Ángel, un nene de 4 años en Comodoro Rivadavia, abrió una investigación que pone el foco en la violencia infantil y el rol del entorno familiar. 💬 El padre fue contundente: “Lo mataron, quiero justicia” ⚖️ La Justicia avanza para esclarecer qué pasó y determinar responsabilidades. #ComodoroRivadavia #Justicia #ViolenciaInfantil #Chubut #Argentina #ActualidadVMI #VMIRadio881 #VillaMercedesInfo

♬ sonido original – Villa Mercedes Info

Un ingreso crítico al hospital y las primeras sospechas

El caso comenzó cuando el pequeño Ángel fue trasladado de urgencia a un centro de salud en Comodoro Rivadavia, donde ingresó en estado crítico. Pese a los intentos médicos, los profesionales no lograron salvarle la vida.

Desde el primer momento, el cuadro clínico generó dudas en el equipo médico debido a lesiones compatibles con posibles maltratos, lo que motivó la intervención inmediata de la Justicia y de organismos de protección de la niñez.

La investigación judicial y el entorno familiar

Tras el fallecimiento, intervino la Justicia provincial de Chubut, que ordenó una serie de peritajes para determinar las causas de la muerte.

Los investigadores pusieron el foco en el entorno familiar del niño, especialmente en su madre y su pareja, quienes quedaron bajo la lupa judicial. En paralelo, se realizaron autopsias y estudios forenses para establecer si existió violencia previa.

El caso se encuadra dentro de posibles hechos de violencia infantil, una problemática que en Argentina genera creciente preocupación y activa protocolos interministeriales en distintas jurisdicciones.

El relato de la madre y el dolor de la familia

En medio de la conmoción, la madre del niño brindó declaraciones públicas en las que expresó su dolor y aseguró que “quería quedarse con su hijo”, en un testimonio que reflejó la dimensión emocional del caso.

Por su parte, el padre de Ángel también se manifestó con profundo dolor y exigió justicia. En declaraciones difundidas por medios nacionales, sostuvo: “Lo mataron, quiero justicia”, una frase que tuvo fuerte repercusión social.

Un caso que conmociona y pone el foco en la protección infantil

La muerte de Ángel no solo impactó en Comodoro Rivadavia, sino que generó una reacción a nivel nacional, reabriendo el debate sobre los mecanismos de detección temprana de violencia contra niños.

Organismos estatales y especialistas insisten en la necesidad de fortalecer los sistemas de alerta y la intervención de instituciones educativas, sanitarias y sociales para prevenir este tipo de situaciones.

Mientras tanto, la investigación continúa y no se descartan imputaciones en función de los resultados periciales que se esperan en los próximos días.