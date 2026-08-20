Conmoción en Santa Fe por la muerte de un nene de 6 años: detuvieron a su madre

Un niño de seis años fue encontrado muerto este miércoles por la tarde en una vivienda del barrio Reyes, en San Justo, Santa Fe. Su madre, de 22 años, quedó detenida preventivamente mientras la Justicia intenta determinar qué ocurrió. Por el momento, no se estableció oficialmente la causa de muerte.

Un llamado al 911 que alertaba sobre una posible situación de violencia puso en marcha el operativo policial en una vivienda ubicada sobre Sylvestre Begnis, entre Pedro Millán y la cortada 27, en el barrio Reyes de San Justo.

Cuando los efectivos llegaron al domicilio, encontraron una escena conmocionante: una mujer sostenía en brazos el cuerpo de su hijo de seis años.

El episodio ocurrió durante la tarde de este miércoles y, hasta el momento, las autoridades no establecieron de manera oficial cómo murió el menor.

La madre quedó detenida mientras avanza la investigación

La mujer, identificada por sus iniciales R.M., de 22 años, quedó detenida preventivamente a disposición de la Justicia.

Ante la falta de certezas sobre lo sucedido, la fiscal Daniela Montegrosso ordenó una serie de medidas destinadas a reconstruir las últimas horas de vida del niño y establecer qué ocurrió dentro de la vivienda.

En el lugar trabajaron agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la División Criminalística, quienes realizaron distintas tareas para preservar la escena, levantar posibles huellas y recolectar elementos que puedan resultar relevantes para la causa.

El cuerpo del menor fue trasladado a la morgue judicial de la ciudad de Santa Fe, donde se realizará la autopsia.

Ese procedimiento será determinante para establecer la causa de muerte y determinar si el fallecimiento pudo deberse a una causa natural, un accidente o si existió algún tipo de intervención de terceros.

Analizan cámaras y buscan testigos en la zona

En paralelo, los investigadores comenzaron a recorrer el sector para identificar posibles testigos que puedan aportar información sobre los momentos previos y posteriores al hallazgo.

También fueron relevadas cámaras de videovigilancia públicas y privadas ubicadas en las inmediaciones. Los registros serán analizados para reconstruir los movimientos registrados alrededor de la vivienda.

La investigación está a cargo de la Unidad Regional XVI y la PDI, bajo las directivas de la fiscal Daniela Montegrosso.

Por el momento, no existe una conclusión oficial sobre la causa de muerte ni sobre las circunstancias en las que falleció el niño. La detención de la madre se produce en el marco de una investigación que todavía se encuentra en una etapa inicial y no implica, por sí misma, una conclusión sobre su responsabilidad.

En las próximas horas, el fiscal regional Jorge Nessier y la fiscal Montegrosso tienen previsto brindar una conferencia de prensa en la sede de la Unidad Fiscal San Justo.

Se espera que durante esa presentación se conozcan detalles de las primeras pericias y de las medidas adoptadas para esclarecer el caso.