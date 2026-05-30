Conmoción total: hallaron muerta a Agostina Vega en Córdoba

Agostina Vega, la adolescente de 14 años que era intensamente buscada en la provincia de Córdoba, fue hallada muerta este sábado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la capital provincial. El hallazgo se produjo tras más de 24 horas de rastrillajes en la zona y generó una profunda conmoción social.

Según confirmaron fuentes de la investigación, los restos de la menor fueron encontrados pasadas las 14 horas en un amplio sector de pastizales de más de 200 hectáreas, ubicado a unos 12 kilómetros del centro de la ciudad. La búsqueda se había concentrado allí luego de que los investigadores ubicaran al principal sospechoso, Claudio Barrelier, en ese lugar durante los días posteriores a la desaparición de la adolescente.

El principal sospechoso está detenido

La causa es investigada por el fiscal Alejandro Garzón, quien desde el inicio sostuvo que la búsqueda contemplaba todas las hipótesis posibles. Actualmente, Claudio Barrelier, de 32 años, es el único detenido y aparece como el principal acusado en el expediente.

La línea investigativa señala que el sábado 23 de mayo el hombre habría pagado un remís para que Agostina Vega se trasladara hasta su vivienda ubicada en calle Juan del Campillo al 800, en el barrio Cofico.

Los investigadores creen que la adolescente habría sido engañada bajo el pretexto de retirar un regalo destinado a su madre. La menor conocía al sospechoso porque había mantenido una relación sentimental con su mamá.

La última imagen de Agostina

Una cámara de seguridad registró aquella noche el ingreso de Claudio Barrelier y Agostina Vega a la vivienda. Esa grabación constituye la última imagen conocida de la adolescente con vida.

De acuerdo con la investigación, ninguna cámara de seguridad captó a la menor saliendo del domicilio. En cambio, sí existen registros posteriores del sospechoso abandonando la propiedad en distintas oportunidades.

Los investigadores también analizan la posibilidad de que otras personas hayan estado presentes en la vivienda durante las horas en que se perdió el rastro de la adolescente, aunque esa hipótesis aún se encuentra bajo análisis.

La principal hipótesis judicial

Fuentes vinculadas al caso indicaron que la hipótesis más firme contempla un presunto abuso sexual seguido de una agresión que habría provocado la muerte de la víctima.

Además, la Justicia investiga movimientos realizados por el acusado en los días posteriores a la desaparición. Según trascendió, entre el sábado y el lunes habría solicitado dinero y un vehículo prestado de manera insistente.

El automóvil en cuestión, un Ford Ka negro, habría sido facilitado por una mujer allegada al sospechoso. La investigación sostiene que el acusado habría utilizado argumentos falsos para obtener el vehículo mientras la búsqueda de la adolescente recién comenzaba.

Las cámaras de seguridad también registraron a Barrelier retirando el automóvil en el barrio Yofré y regresando luego a su domicilio conduciendo solo, un dato que forma parte de las pruebas analizadas por los investigadores.

Dolor en la familia

La familia de Agostina Vega fue informada del hallazgo minutos antes de que trascendiera públicamente. Según fuentes del caso, la madre de la adolescente sufrió una descompensación al recibir la noticia y debió ser asistida por personal médico que acudió a la vivienda.

Mientras avanzan las pericias y las medidas judiciales, la investigación busca reconstruir con precisión qué ocurrió durante las horas posteriores al ingreso de la adolescente a la vivienda del principal sospechoso y determinar si existieron más personas involucradas.