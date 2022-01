Conocé la youtuber de 7 años que ganó USD$ 28 millones durante 2021

Hubo un tiempo que la comunidad de creadores de contenido abandonaba YouTube cada vez con mayor determinación para dedicarse por completo a la retransmisión en directo en Twtich pero actualmente, la plataforma de alojamiento de videos se encuentra en mejores condiciones que nunca.

Hoy en día existen jóvenes que han decidido quedarse en YouTube con el objetivo de convertirse en estrellas para seguir dándole a la plataforma millones de visitas y seguramente ninguno ha conseguido logros como el canal de Like Nastya.

Nastya, la niña de 7 años de edad que más dinero generó en 2021

Según Forbes, revista especializada en el mundo de los negocios y las finanzas, Nastya (que en realidad se llama Anastasia Radzinskaya), es la youtuber mejor pagada de 2021. Esto es un logro por el lado que se mire, pero cabe resaltar que tan solo tiene 7 años de edad.

Anuncio

A pesar de ocupar el sexto lugar en el ranking de las estrellas de YouTube que más dinero ganaron en el último año, es la única mujer en el Top 10.

El informe indica que en 2021, la joven youtuber rusa, radicada en Estados Unidos, registró una cantidad de USD$ 28 millones. Esto le permitió recuperar un lugar en la lista de Forbes, ya que ocupó el séptimo lugar en la lista de 2020. Además, su presencia es continua en esta categoría de calificaciones, ya que ocupó el tercer lugar en 2019.

Los secretos de Nastya para ser la estrella infantil mejor pagada de YouTube

La popularidad de Nastya parece no tener fin y viene con una conmovedora historia de vida. La niña nació con parálisis cerebral y YouTube se ha convertido en una vía para que sus padres compartan videos de su tratamiento y progreso con la familia.

A partir de 2018 sus publicaciones comenzaron a tener millones de visitas más y Like Nastya se ha convertido en un ejemplo a seguir con más de 250 millones de seguidores en varios canales, que incluye su contenido en varios idiomas.

Hoy, el canal original de Nastya tiene más de 87,5 millones de suscriptores; mientras que la versión en español suma 31,6 millones.

El asombroso crecimiento de Nastya a lo largo de los años

De acuerdo con Forbes, Nastya no solamente disfruta de los ingresos que generan sus vídeos con millones de reproducciones. En 2021, vendió los derechos de sus clips más antiguos a la empresa Spotter (pero retuvo el control para crear nuevos contenidos), a cambio de una suma como anticipo. Adicionalmente, otras fuentes de ingresos incluyen la venta de mercancías y el lanzamiento de colecciones NFT.

Y el caso de Like Nastya está llamando la atención no solo por la juventud de la estrella, o porque hoy es la única mujer del Top 10 que gana más dinero a través de YouTube; también por derrocar a la que en los últimos años sigue siendo la estrella infantil más lucrativa: Ryan Kaji.

Luego encabezó las listas de 2019 y 2020 con ingresos de USD$ 26 y USD$ 29.5 millones, respectivamente; mientras que el año pasado aumentó en USD$ 27 millones pero en el séptimo lugar.

Cabe señalar que Forbes calculaba previamente las ganancias de los youtubers cada año (junio a junio). Sin embargo, a partir de la edición de 2021, cambiaron su metodología para analizar solo los datos de un año calendario (enero a diciembre).

A día de hoy, no se puede saber cuánto efecto tendrá esta modificación en los indicadores, pero en el caso particular de Nastya vemos un crecimiento notable no solo en lo económico, sino en las visualizaciones que mantienen sus videos.