Construirán el edificio de la Facultad de Medicina de la UNViMe en Villa Mercedes

El gobernador Claudio Poggi firmó el decreto de llamado a licitación para concluir el primer módulo del campus de la Universidad Nacional de Villa Mercedes. La obra permitirá avanzar con el edificio propio de la casa de estudios y proyectan habilitarlo para el ciclo lectivo 2027.

En un acto considerado histórico para la educación pública de la provincia, el gobernador Claudio Poggi encabezó en Villa Mercedes la firma del decreto que autoriza el llamado a licitación para finalizar el módulo 1 del campus de la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe).

La obra, que comenzó a proyectarse hace una década y quedó paralizada por la interrupción del financiamiento nacional, demandará una inversión superior a los $2.600 millones y estará destinada principalmente al funcionamiento de las carreras de Medicina y Ciencias de la Salud.

El edificio cuenta con aproximadamente 3.200 metros cuadrados cubiertos y representa uno de los proyectos universitarios más importantes para la región. La iniciativa surge de un acuerdo entre el Gobierno provincial y la universidad, mediante el cual la Provincia asumirá la finalización de la obra, mientras que la UNViMe cederá terrenos destinados a futuros planes de viviendas sociales.

Durante el acto participaron autoridades provinciales, municipales y universitarias, además de docentes, estudiantes y trabajadores de la construcción. Uno de los momentos simbólicos fue la exhibición de la maqueta original del campus universitario, diseñada hace diez años cuando comenzó a impulsarse el proyecto.

La arquitecta Marina Ortiz explicó que la estructura presenta un importante grado de avance, aunque todavía resta ejecutar terminaciones, instalaciones y conexiones externas de servicios esenciales como agua, cloacas y electricidad.

“Esta obra ha estado paralizada durante mucho tiempo, era con financiamiento nacional, y ahora, a través de un acta acuerdo, se decidió que el Gobierno provincial la va a finalizar”, señaló la funcionaria.

Ortiz indicó además que el objetivo es que el edificio pueda estar operativo para el inicio del ciclo lectivo 2027.

Por su parte, el rector de la UNViMe, Marcelo Sosa, recordó las dificultades que atravesó la universidad durante los últimos años y destacó el respaldo recibido por parte del Ejecutivo provincial.

“Después de 10 años comenzamos casi a tocar ese sueño con nuestras propias manos”, expresó.

En uno de los pasajes más emotivos de su discurso, agregó:

“¿Cuál es la diferencia entre cero y uno? Es un milagro. Señor Gobernador, esto es un milagro”.

En su mensaje, Poggi remarcó la importancia de trabajar articuladamente con las universidades radicadas en la provincia y sostuvo que la educación debe ser una política de Estado.

“Una comunidad educada progresa”, afirmó el mandatario.

El Gobernador también destacó que la obra pública vinculada a educación genera empleo y movimiento económico local.

“Hoy conjugamos educación y trabajo. Veo guardapolvos blancos y veo trabajadores de la construcción, porque esta obra pública genera trabajo”, expresó.

Además, confirmó que la Provincia prevé adjudicar la obra en aproximadamente 60 días y estimó un plazo cercano a nueve meses para su finalización.

El acto concluyó con la firma oficial del decreto de llamado a licitación y una recorrida por el edificio universitario, cuya construcción volverá a ponerse en marcha tras años de paralización.