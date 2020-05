Continúa el paro del servicio de transporte urbano e interurbano

En la videoconferencia que mantuvieron este miércoles por la tarde representantes del Gobierno Nacional, del Ejecutivo Provincial, de la Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros (FATAP), y la Unión Tranviaria Automotor (UTA), por el conflicto de sueldos adeudados a choferes de transportes urbanos e interurbanos en diferentes puntos del país, no hubo acuerdo.

El paro continúa, de momento hasta el viernes próximo que habrá nueva audiencia para resolver el conflicto.

“La entidad sindical a nivel nacional exige el pago 100 por 100 de los salarios a los trabajadores de todo el país, pero hay una negativa por parte de las empresas. Las empresas dicen que no les alcanzan los subsidios y por eso no pueden pagar los salarios. Estamos en una situación que no se puede destrabar, hoy por hoy”, declaró el Secretario Gral. De UTA, Ivan Piñeyro.

El Gobierno nacional aseguró a las empresas la continuidad de los subsidios, pero las transportistas pretenden un incremento de los fondos para poder afrontar los sueldos, ya que, por la cuarentena, hubo una importante reducción en el corte de boletos.