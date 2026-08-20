Controles preventivos en Villa Mercedes: secuestraron 17 vehículos e identificaron a 339 personas

Efectivos policiales desplegaron durante una semana diferentes controles preventivos en Villa Mercedes, con identificación de personas, verificación de vehículos y recorridos en distintos puntos de la ciudad. Como resultado de los procedimientos, 16 motocicletas y un automóvil fueron retenidos o secuestrados.

Los operativos fueron desarrollados entre el 10 y el 16 de agosto por efectivos de la Comisaría 29° de Villa Mercedes, con la colaboración de distintas dependencias policiales, cuerpos especiales y personal de Tránsito Municipal.

Controles en barrios, accesos y sectores comerciales

De acuerdo con la información oficial, los procedimientos fueron diagramados teniendo en cuenta el mapa del delito, con el objetivo de reforzar la presencia preventiva en sectores considerados estratégicos.

Los controles alcanzaron los barrios La Ribera, Unión y UOCRA, además de sectores de Ruta Provincial 2B, la bajada de calle Alfredo Felipe Sinópoli, las inmediaciones del Parque La Pedrera, accesos a Villa Mercedes y diferentes zonas céntricas y comerciales.

Durante el despliegue, los efectivos realizaron controles vehiculares, identificación de personas y recorridos preventivos.

Identificaron a 339 personas y controlaron 289 vehículos

Según el balance de los procedimientos, fueron controlados 120 automóviles y 169 motocicletas, lo que representa un total de 289 vehículos.

Además, los uniformados identificaron a 339 personas y labraron 33 infracciones.

Como consecuencia de las distintas intervenciones, fueron retenidas o secuestradas 16 motocicletas y un automóvil, totalizando 17 vehículos.

Detectaron un automóvil con pedido de secuestro

Durante uno de los procedimientos, los efectivos constataron que uno de los vehículos controlados registraba un pedido de secuestro vigente.

Ante esta situación, se realizaron las actuaciones correspondientes y el rodado quedó a disposición de la autoridad competente.

Operativo conjunto en Villa Mercedes

De los controles participaron integrantes del COAR, División Canes, División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM), personal de Bancaria, Patrulla de Aproximación Comunitaria (PAC), efectivos de la Comisaría 29°, otras dependencias policiales y agentes de Tránsito Municipal.

Desde la dependencia informaron que los operativos preventivos continuarán desarrollándose de manera sostenida en diferentes sectores de Villa Mercedes.

El objetivo de estas acciones es fortalecer la prevención, detectar posibles situaciones de riesgo y reforzar la seguridad mediante controles e identificación de personas y vehículos.