Convocan a familias de San Luis para adoptar a dos hermanas de 11 y 12 años

La convocatoria está dirigida a matrimonios, parejas o personas solas radicadas en San Luis

PorRedacción Villa Mercedes Info

El Registro Único de Postulantes para Adopción (RUA) lanzó una convocatoria pública dirigida a familias radicadas en la provincia de San Luis que deseen asumir el compromiso de adoptar a dos hermanas de 11 y 12 años.

Según informaron oficialmente, las niñas se encuentran escolarizadas y reciben asistencia médica debido a una afección que involucra su salud física y psíquica. En su vida cotidiana, disfrutan de actividades recreativas como manualidades y deportes, aspectos que forman parte de su desarrollo integral.

Desde el organismo destacaron que los postulantes deberán contar con recursos emocionales y materiales que garanticen estabilidad socioafectiva, además de acompañamiento en sus tratamientos de salud, apoyo continuo en su crecimiento y un entorno basado en el amor, el respeto y la contención familiar.

La convocatoria está destinada a matrimonios, parejas o personas solas, que estén dispuestas a asumir el compromiso de crianza, respetando la historia personal de las niñas y promoviendo su bienestar integral.

Las personas interesadas pueden comunicarse con las sedes del RUA en las distintas circunscripciones judiciales:

Además, el Ministerio Público de la Defensa (MPD) y el RUA brindarán una conferencia de prensa el jueves 19 de febrero en el Palacio de Justicia, donde ofrecerán más detalles sobre el proceso de adopción.

Jefe de Redacción

Staff de Villa Mercedes Info:
Fabián Nuñez, Nora Viñales, César Albarracín, Miriam Martín, Franco Alcaraz, Daniel Arce, Natalia Alaniz, Mariangela Santilli