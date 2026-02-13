Convocan a familias de San Luis para adoptar a dos hermanas de 11 y 12 años

El Registro Único de Postulantes para Adopción (RUA) lanzó una convocatoria pública dirigida a familias radicadas en la provincia de San Luis que deseen asumir el compromiso de adoptar a dos hermanas de 11 y 12 años.

Según informaron oficialmente, las niñas se encuentran escolarizadas y reciben asistencia médica debido a una afección que involucra su salud física y psíquica. En su vida cotidiana, disfrutan de actividades recreativas como manualidades y deportes, aspectos que forman parte de su desarrollo integral.

Desde el organismo destacaron que los postulantes deberán contar con recursos emocionales y materiales que garanticen estabilidad socioafectiva, además de acompañamiento en sus tratamientos de salud, apoyo continuo en su crecimiento y un entorno basado en el amor, el respeto y la contención familiar.

La convocatoria está destinada a matrimonios, parejas o personas solas, que estén dispuestas a asumir el compromiso de crianza, respetando la historia personal de las niñas y promoviendo su bienestar integral.

Las personas interesadas pueden comunicarse con las sedes del RUA en las distintas circunscripciones judiciales:

Primera Circunscripción (Ciudad de San Luis)

📍 9 de Julio 934, planta baja

📧 regadopsl@justiciasanluis.gov.ar

Segunda Circunscripción (Ciudad de Villa Mercedes)

📍 Lavalle, extremo sur, Parque Costanera Río V

📧 regadopvm@justiciasanluis.gov.ar

Tercera Circunscripción (Santa Rosa)

📍 Autopista 55, Serranías Puntanas, edificio Multifuero

📧 regadopcon@justiciasanluis.gov.ar

Además, el Ministerio Público de la Defensa (MPD) y el RUA brindarán una conferencia de prensa el jueves 19 de febrero en el Palacio de Justicia, donde ofrecerán más detalles sobre el proceso de adopción.