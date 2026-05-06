Convocan a soldados voluntarios para la V Brigada Aérea de Villa Reynolds

La inscripción estará abierta hasta el 15 de mayo y está destinada a jóvenes de entre 18 y 24 años con perfiles técnicos, oficios y músicos

PorRedacción Villa Mercedes Info

La V Brigada Aérea de Villa Reynolds, ubicada en la provincia de San Luis, abrió una nueva convocatoria para incorporar soldados voluntarios. La inscripción permanecerá habilitada hasta el próximo 15 de mayo y está orientada a jóvenes de entre 18 y 24 años.

La convocatoria apunta a distintos perfiles vinculados a áreas técnicas, logísticas y artísticas, además de contemplar una serie de evaluaciones médicas, psicofísicas y físicas obligatorias para el ingreso.

Los interesados deberán presentarse de lunes a viernes, en el horario de 8 a 13, en el ingreso de la unidad militar con la documentación requerida.

Qué perfiles busca la V Brigada Aérea

Desde la institución detallaron que se buscan especialmente perfiles técnicos relacionados con áreas:

  • aeronáuticas
  • electrónicas
  • electromecánicas
  • mecánicas
  • equipos e instalaciones

Además, en el área logística se requieren personas con experiencia en oficios como:

  • mantenimiento de instalaciones
  • plomería
  • gasista
  • electricidad domiciliaria e industrial
  • albañilería
  • construcción en seco
  • soldadura
  • tornería
  • carpintería

También se encuentran abiertas vacantes para músicos, principalmente intérpretes de instrumentos de viento, percusión, cantantes y bastoneros.

Requisitos para ingresar

Para postularse, los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

  • ser argentino nativo, por opción o naturalizado
  • tener entre 18 y 24 años
  • estado civil soltero
  • no registrar antecedentes penales ni contravencionales

El proceso de selección contempla evaluaciones médicas y físicas obligatorias. Entre las pruebas se incluyen:

  • carrera de 2000 metros
  • flexiones de brazos
  • abdominales en 60 segundos
  • examen psicofísico definitivo

Documentación requerida

Los postulantes deberán presentar:

  • formulario de inscripción
  • DNI
  • fotografía 4×4
  • constancia de CUIL
  • certificado de estudios legalizado
  • antecedentes penales nacionales y provinciales
  • estudios médicos complementarios

El formulario de inscripción debe solicitarse al correo electrónico: incorporaciónvbrigadaaerea@gmail.com.

Para consultas, la V Brigada Aérea habilitó el teléfono 02657-445600, interno 25237.

La base militar de Villa Reynolds, ubicada cerca de Villa Mercedes, es una de las unidades más importantes de la Fuerza Aérea Argentina en el centro del país y periódicamente realiza convocatorias para fortalecer distintas áreas operativas y logísticas.

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