Convocan a soldados voluntarios para la V Brigada Aérea de Villa Reynolds

La V Brigada Aérea de Villa Reynolds, ubicada en la provincia de San Luis, abrió una nueva convocatoria para incorporar soldados voluntarios. La inscripción permanecerá habilitada hasta el próximo 15 de mayo y está orientada a jóvenes de entre 18 y 24 años.

La convocatoria apunta a distintos perfiles vinculados a áreas técnicas, logísticas y artísticas, además de contemplar una serie de evaluaciones médicas, psicofísicas y físicas obligatorias para el ingreso.

Los interesados deberán presentarse de lunes a viernes, en el horario de 8 a 13, en el ingreso de la unidad militar con la documentación requerida.

Qué perfiles busca la V Brigada Aérea

Desde la institución detallaron que se buscan especialmente perfiles técnicos relacionados con áreas:

aeronáuticas

electrónicas

electromecánicas

mecánicas

equipos e instalaciones

Además, en el área logística se requieren personas con experiencia en oficios como:

mantenimiento de instalaciones

plomería

gasista

electricidad domiciliaria e industrial

albañilería

construcción en seco

soldadura

tornería

carpintería

También se encuentran abiertas vacantes para músicos, principalmente intérpretes de instrumentos de viento, percusión, cantantes y bastoneros.

Requisitos para ingresar

Para postularse, los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

ser argentino nativo, por opción o naturalizado

tener entre 18 y 24 años

estado civil soltero

no registrar antecedentes penales ni contravencionales

El proceso de selección contempla evaluaciones médicas y físicas obligatorias. Entre las pruebas se incluyen:

carrera de 2000 metros

flexiones de brazos

abdominales en 60 segundos

examen psicofísico definitivo

Documentación requerida

Los postulantes deberán presentar:

formulario de inscripción

DNI

fotografía 4×4

constancia de CUIL

certificado de estudios legalizado

antecedentes penales nacionales y provinciales

estudios médicos complementarios

El formulario de inscripción debe solicitarse al correo electrónico: incorporaciónvbrigadaaerea@gmail.com.

Para consultas, la V Brigada Aérea habilitó el teléfono 02657-445600, interno 25237.

La base militar de Villa Reynolds, ubicada cerca de Villa Mercedes, es una de las unidades más importantes de la Fuerza Aérea Argentina en el centro del país y periódicamente realiza convocatorias para fortalecer distintas áreas operativas y logísticas.