Convocan a soldados voluntarios para la V Brigada Aérea de Villa Reynolds

La V Brigada Aérea de Villa Reynolds, ubicada en la provincia de San Luis, abrió una nueva convocatoria para incorporar soldados voluntarios. La inscripción permanecerá habilitada hasta el próximo 15 de mayo y está orientada a jóvenes de entre 18 y 24 años.
La convocatoria apunta a distintos perfiles vinculados a áreas técnicas, logísticas y artísticas, además de contemplar una serie de evaluaciones médicas, psicofísicas y físicas obligatorias para el ingreso.
Los interesados deberán presentarse de lunes a viernes, en el horario de 8 a 13, en el ingreso de la unidad militar con la documentación requerida.
Qué perfiles busca la V Brigada Aérea
Desde la institución detallaron que se buscan especialmente perfiles técnicos relacionados con áreas:
- aeronáuticas
- electrónicas
- electromecánicas
- mecánicas
- equipos e instalaciones
Además, en el área logística se requieren personas con experiencia en oficios como:
- mantenimiento de instalaciones
- plomería
- gasista
- electricidad domiciliaria e industrial
- albañilería
- construcción en seco
- soldadura
- tornería
- carpintería
También se encuentran abiertas vacantes para músicos, principalmente intérpretes de instrumentos de viento, percusión, cantantes y bastoneros.
Requisitos para ingresar
Para postularse, los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:
- ser argentino nativo, por opción o naturalizado
- tener entre 18 y 24 años
- estado civil soltero
- no registrar antecedentes penales ni contravencionales
El proceso de selección contempla evaluaciones médicas y físicas obligatorias. Entre las pruebas se incluyen:
- carrera de 2000 metros
- flexiones de brazos
- abdominales en 60 segundos
- examen psicofísico definitivo
Documentación requerida
Los postulantes deberán presentar:
- formulario de inscripción
- DNI
- fotografía 4×4
- constancia de CUIL
- certificado de estudios legalizado
- antecedentes penales nacionales y provinciales
- estudios médicos complementarios
El formulario de inscripción debe solicitarse al correo electrónico: incorporaciónvbrigadaaerea@gmail.com.
Para consultas, la V Brigada Aérea habilitó el teléfono 02657-445600, interno 25237.
La base militar de Villa Reynolds, ubicada cerca de Villa Mercedes, es una de las unidades más importantes de la Fuerza Aérea Argentina en el centro del país y periódicamente realiza convocatorias para fortalecer distintas áreas operativas y logísticas.